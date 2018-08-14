2018 YKS sürecindeki son aşama olan üniversite tercihleri bu gece itibariyle bitiyor. Peki ülkemizdeki en iyi üniversite hangisi?

Üniversite tercihlerinin bitmesine saatler kaldı. Tercih yapacak öğrencilerin aklındaysa "En iyi üniversite hangisi?" gibi sorular yer alıyor. Aslında en iyi üniversite dediğimiz kavram, birden fazla kriterin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu kriterlerin en önemlisiyse 'sizi mutlu edecek üniversite' olması diyebiliriz.

Üniversite Tercihlerinde Önceliğiniz Ne Olmalı?

Gideceğiniz üniversitenin köklü ve herkes tarafından kaliteli olarak bilinen bir üniversite olması önemli. Bunun dışında yeni açılsa bile eğitim konusunda oldukça iyi vaatleri bulunan üniversiteler de bulunuyor. Üniversite tercihinde okulun ismi önemli, bunu kabul ediyoruz. Tercih yaparken bir diğer kriter olarak üniversitenin sunduğu kampüs hayatı ve akademisyenlerin CV'lerine bakmanızı öneririz. Hatta direkt olarak kendileriyle görüşüp, üniversitenin eğitimiyle ilgili bilgi alabilirsiniz.

Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri

Birçok farklı kriter ve dünyadaki konumuna bakıldığında ülkemizin en iyi üniversitesinin 'Orta Doğu Teknik Üniversitesi' olduğu görülüyor. ODTÜ'yü Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi takip ediyor.

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesinin ilk 20'si ise şu şekilde: