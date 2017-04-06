Tercüme Hatası Sebebiyle Boş Yere 21 Yıl Hapis Yatan Adam

İtalya’da cinayet işlediği gerekçesiyle 21 yıldır hapiste bulunan adam, suçsuz olduğunun anlaşılmasının ardından serbest bırakıldı.

İtalya’da yayınlanan habere göre şu an 51 yaşında olan Angelo Massaro, 1995 yılında işlenen bir cinayet sebebiyle suçlu bulunmuş ve 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Massaro her ne kadar suçlamaları kabul etmemiş olsa da bir muhbirin ihbarı ve telefon dinlenmesi sonucu elde edilen deliller, Massaro’nun hapse girmesine sebep oldu.

Ancak 21 yıl boyunca cezaevinde yatan talihsiz adamın hapse atılmasına sebep olan telefon dinlenmesinin hatalı yorumlandığı ortaya çıktı. Puglia bölgesine has lehçeyle Massaro’nun yaptığı telefon konuşmasında eşine ‘bir yük’ taşıdığını söylediği, fakat ‘yük’ anlamında kullandığı muers kelimesinin ‘muert’, yani ölü olarak kayıtlara geçtiği belirlendi. Cinayetin işlendiği sırada uyuşturucu bağımlılığı tedavisi için bir sağlık kuruluşunda olduğu da kanıtlanınca Massaro, 21 yıllık hapis deneyiminin ardından serbest bırakıldı.

Haksız yere 21 yıl hapis yatmasına rağmen aklını yitirmemesine ‘ders çalışmak, yoga, meditasyon ve spor’un etkisinin olduğunu söyleyen Massaro, hapiste olduğu sırada liseyi dışarıdan bitirmiş ve hukuk eğitimi almış.

Massaro’nun haksız yere yattığı hapis davası bununla da sınırlı kalmamış. 1991 yılında başka bir cinayet davasında suçlu bulunan ve 21 yıl hapse mahkum edilen Massaro, o dönem paçayı yalnızca 1 yıl hapis yatarak kurtarabilmiş. 1 yıl için açtığı tazminat davası sonucu 5000 euro alan Massaro’nun, bu sefer aradan geçen uzun zamanı da göz önünde bulundurarak çok daha yüklü bir dava açmaya hazırlandığı belirtiliyor.

O değil de şu çiftin şansından sonra Massaro'nun başına gelenler, hakikaten üzülünmeyecek gibi değil.