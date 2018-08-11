Bilinen ya da bilinmeyen sebepler ile terk edilmiş, doğa ile bütünleşerek kimi zaman bir sanat eseri statüsüne kavuşan, kimi zaman ise korkunun ve ıssızlığın iliklere kadar hissedildiği terk edilmiş bölge ve yapıların, eşsiz fotoğrafları.

Herbiri geçmişin izlerini taşıyan; kimi zaman hüznü ve huzuru, kimi zaman ise salt korku ve ürpetiyi iliklere ladar hisettiren, tarih ve anı kokan birbirinden ilginç 12 yapı ve bölgenin günümüzdeki hallerini içeren bir liste ile karşınızdayız.

Çiftlik Evi, New York

New york’un kırsal kesiminde bir göl kenarında bulunan bölge, uzun yıllardır terk edilmiş araçların mezarlığı haline gelmiş durumda.

Six Flags Jazzland, New Orleans

Korku filmlerinin vazgeçilmez konsepterinden biri olan terk edilmiş lunapark konseptini derinlemesine hissedeceğiniz, korkunç ama bir o kadar da sempatik ve büyüleyici bir alan.

Canfranc Tren İstasyonu, İspanya

1970 yılına kadar Fransa ve İspanya arasında köprü haline gelen bu istasyon, elim bir kazanın ardından tamamen terk edildi.

Chateau Miranda, Belçika

2. Dünya Savaşı itibariyle yetimhane olarak kullanılan ve 80’li yıllarda tek edilen bu gotik yapı, günümüzde herhangi bir ortaçağ korku filminde eşsiz bir görsel sunabilme potansiyelini taşıyor

Eilan Donan, İskoçya

Başlı başına bir sanat eserine dönüşen yapı, doğanın şefkatli kollarında görselliğini daha arttırıyor.

Hashima Adası, Japonya

Tam anlamıyla bir madenci adası olan Hashima, kömürün enerji kaynağı olarak değer kaybetmesinin ardından çürümeye bırakıldı.

Belediye Binası İstasyonu, New York

1904 ve 1945 dönemleri arasında hizmet veren istasyon, tam anlamıyla tarih kokuyor.

Terk Edilmiş Enerji Santrali, Belçika

Resident Evil için mükemmel bir çekim alanı potansiyeli taşıyan fabrika, aktif dönemlerinden uzak bir şekilde, yapayalnız varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Red Sands Sea Forts, Birleşik Krallık

2.Dünya Savaşı sırasında inşa edilen bu tuhaf yapılar, bölgenin korunmasını önemli bir rol oynasa da bugün tamamiyle terk edilmiş bir savaş anısına dönüşmüş durumda.

Mesih, İtalya

Suyun dibini boylayan ve denizin 55 metre dibinden gökyüzünü görmeye çalışan eser, insanlar tarafından görülemese de denizin derinliklerinde eşsiz bir esere dönüşmüş durumda.

Missouri Demiryolu, Lübnan

Doğanın kucakladığı raylar, saf anlamıyla doğa güzelliği ile geçmiş teknolojiyi aynı karede harmanlamayı başarıyor.

Willard Tımarhanesi, New York

Gerek hikayesiyle, gerek görünüşüyle dünyanın en korkutucu yapılarından biri olan bu akıl hastanesi, 25 bin’den fazla akıl hastasının hayata gözlerini yumduğu nokta, 4 duvarın arasına kurulu.