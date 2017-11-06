Christoph Rossner, terk edilmiş bir hava üssünü tıbbi amaçlarla kullanılmak üzere esrar yetiştirmek için kullanacak. Almanya'da tıbbi amaçlarla esrar yetiştiriciliğinin yasallaşmasından faydalanan girişimcinin üretim merkezi, eskiden NATO’ta ait olan bir askeri nükleer tesis.

1955 ve 2003 yılları arasında NATO’nun nükleer silahlar hazırladığı Memmingen askeri hava üssü ilginç girişimlerden birine ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 14 yıldır terk edilmiş durumda olan bölge, hükümetle anlaşma sağlayan bir adamın girşimiyle yeniden kullanılacak.

Bölgede yapılan nükleer çalışmaların olası felaketlere neden olmasını önlemek için 175 tonluk kalın, çelik kapıların olduğu alanlar var. Alman girişimcinin, bir uyuşturucu türü olarak bilinen ve doğal yollarla üretilen esrarı yetiştirmek için hükümetten medikal ürün üreticisi onayı alması bekleniyor. Hükümet çıkardığı yeni yasaya bağlı olarak söz konusu tesislerde parmak izi taraması dahil her türlü güvelik önleminin alınmasını şart koşuyor.

Rossner'in tıbbi esrar çiftliği sadece ticari amaçlarla değil, aynı zamanda Münih Teknik Üniversitesi ve Kanada'daki British Columbia Üniversitesi ile ortaklaşa yapılacak bir çalışmanın parçası olacak. Birbirinden farklı esrar türlerinin insan vücuduna ve sağlığına etkileri bu tesislerde araştırılacak.

Bölgede üretilecek esrarların Mart 2018'e kadar 150 hastaya tıbbi destek sağlaması bekleniyor:

Aslında Alman girişimci Rossner, esararın tıbbi yararlarına ilişkin yapılan bilimsel çalışmalarda daha önce adı geçen bir isim. 90’lı yıllarda, ilaçlara kaynak sağlayan ve yasadışı esrar üreten bir firması vardı. 2000 yılında yakalandı ve iki yıl hapse mahkum edildi.

Artık yasal olarak üretilebilen uyuşturucu etkili tıbbi malzemeler, bir zamanlar toksik maddelerin yakılıp yok edildiği bu askeri üstte üretilecekler.

Bununla birlikte, Almanya Cumhurbaşkanı Angela Merkel, yakın zamanda mevcut yasaları değiştirmek için herhangi bir plan bulunmadığından, uyuşturucu etkili doğal tıbbi malzemelerin az sayıda hasta için hayati önem taşıdığından bahsediyor. Ancak söz konusu ilaçlar sadece doktor gözetiminde hastalara veriliyor ve kamuya açılmaları yasaklanıyor.