Terlediğimizde en az bir kere duyduğumuz, artık şehir efsanesi hâline gelen “terli terli su içilmez” kalıbını çiğnemenin vakti sizce de gelmedi mi?

Vücudumuz çok terlediğinde soğuk su içmek aslında iyi bir şey bile olabiliyor.

Peki bilim bize birazdan “Annelerimiz de yanılabilirmiş!” dedirtebilecek mi?

Terlemek, vücudun ısısını düzenlemek için doğal bir yoldur.

Aslında her insan terler ve terlemek son derece sağlıklıdır. Vücut, terlerken sıvı kaybettiği için aslında bu sıvının yerini de doldurması gerekir. Terlediğimizde genelde susuz kalırız, bu da dehidrasyon gibi hiç istemediğimiz durumlara sebep olabilir.

Yani aslında terliyken su içmek, bu tür olumsuz durumların önüne geçmek için oldukça önemli.

Uzmanlara göre terliyken su içmek, zararın aksine oldukça yararlıdır.

Terlediğimizde vücudumuzdan kaybettiğimiz suyu geri kazanmak için zaten önemli olan su içmek, bir de sıcak havalarda ya da antrenman esnasında bize ekstra fayda sağlayabiliyor. Özellikle soğuk su içmek, halihazırda artan vücut sıcaklığımızı midenin iç yüzeyindeki kan damarlarını daraltarak düşürüyor.

Ayrıca çoğu insan, soğuk suyun mide ve karın ağrısına sebep olduğunu söylese de bilimsel araştırmalar, bu konuyla ilgili kesin bir bulgu elde edebilmiş değil. Bundan dolayı kişisel tercihlerinize göre su içmek, sağlığınız için en doğrusu olacaktır.

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