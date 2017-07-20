Terminatör 2 UHD Blu-ray Koleksiyon Sürümü Satılacak!

Efsane filmin UHD Blu-ray versiyonu koleksiyon sürümü ile birikte satılacak. Bu sürümde T-800 endoskeleton kolu bulunacak.

Terminatör 2: Kıyamet Günü, tüm zamanların en iyi bilim kurgu aksiyon filmlerinden birisidir. Avatar ve Titanik’in yönetmeni James Cameron tarafından yazılıp yönetilen efsane filmin ev sineması meraklıları için çok özel bir sürümü satışa sunuldu. Filmin UHD Blu-ray versiyonunun bulunacağı seride, kaliteli görüntünün beraberinde T-800 endoskeleton kolu bulunacak. Yani alacağınız Blu-ray film Terminatör kolu ile birlikte geliyor.

Koleksiyon sürümü halinde satılacak film, 175 dolardan satışa çıkacak ve Terminatör 2: Kıyamet Günü'nü 4K kalitede izlemenizi sağlayacak.

Tabi bu üretim son derece sınırlı tutuluyor. Eğer bu özel sürümün sahibi olmak istiyorsanız, yalnızca 6000 adet üretilecek ürüne erişmeniz gerekiyor. Filmin UHD Blu-ray sürümünü figür olmadan satın almak istiyorsanız 23 dolar vermeniz gerekecek.

Ürünün çok az sayıda satışa sunulması, Amazon gibi sitelerde 330 dolardan satışa sunulmasına yol açıyor.