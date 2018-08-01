Terminatör 6'dan İlk Resmi Görsel Yayınlandı

80'li ve 90'lı yılların sevilen bilim kurgu serisi Terminatör'ün çekimleri devam eden yeni devam filminden ilk resmi görsel, izleyicilerle paylaşıldı.

Yaklaşık bir sene önce, bilim kurgu sinemasının sevilen serilerinden Terminatör'ün yeni filminin yolda olduğunu öğrenmiştik. Film ekibi şu sıralar yoğun bir şekilde çekimlere devam ediyor. 26 Temmuz 2019’da izleyicilerin karşısına çıkacağı bilinen yapım hakkında günden güne artan bir merak oluşmuşken, yapım şirketi Paramount Pictures resmi Twitter hesabından bir görsel paylaştı.

Paylaşımda ilk dikkat çeken detay, daha önce açıklanan yayın tarihinin değişmiş olması. Paramount Pictures'in açıklamasına göre film 22 Kasım 2019 tarihinde vizyona girecek. Rise of the Machines, Terminator Salvation ve Terminator Genisys filmlerini yok sayarak, Terminator 2: Judgement Day’in devamı şeklinde ilerleyecek olan yapımda oyuncu kadrosu ise filmlere sadık kalınarak seçilmiş.

Paylaşılan görselde, Linda Hamilton‘ın yanında Mackenzie Davis ile Meksika’da robotlarla çıkan savaşın ortasında kalan, filmin ana karakteri olması beklenen Natalie Reyes yer alıyor. Bilinen diğer oyuncular ise Gabriel Luna, Diego Boneto ve Arnold Schwarzenegger. Filmde dikkat çekici değişimlerden biri de yönetmen koltuğunda bu kez James Cameron yerine Deadpool'un yönetmeni Tim Miller'ın oturacak olması. Ancak gelen son bilgiye göre James Cameron yönetmen olarak olmasa da filme dahil olmuş durumda ve yapımcı koltuğunda yer alıyor.