Geçirdiği Kalp ameliyatı sonrası, 70 yıllık güçlü çınar Arnold Schwarzenegger'in hayati değerlerinin normal olduğu ve iyileştiği belirtildi

Avusturya kökenli ABD'li aktör, medyatik eski California Valisi Arnold Schwarzenegger, açık kalp ameliyatına alındığı Cedars-Sinai Hastanesinden bize iyi haberler verdi. Los Angeles'ta apar topar kalp ameliyatına alınan Terminatör, oynadığı güçlü karakterlerin hakkını bir kez daha vererek hayata sımsıkı tutundu. Sevenlerini üzmemesi ve kısa zamanda kendine gelmesi beklenen Arnold'un 70 yaşında bu gücü, sağlıklı yaşam tarzı ve ömrünü verdiği vücut geliştirme sporundan aldığı bir gerçek.

Schwarzenegger'in geçirdiği bu ameliyat ilk olarak 1997 yılında denenmiş ve başarı ile sonuçlanmıştı. Hastane sözcüsü Daniel Ketchell, operasyon geçiren aktörün, hastalığının kalıcı bir durum taşımadığını, ameliyatın son derece başarılı geçtiğini; en önemlisi ameliyatın, tedavinin en zor kısmı olduğunu ve bunun başarı ile atlatıldığına dikkat çekti. Kendisinin bilinç durumu konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Oynadığı birçok aksiyon karakteriyle tanınan, en önemlisi Terminatör'e hayat veren, eski vücut geliştirme şampiyonu Schwarzenegger 2003 - 2011 yılları arasında iki dönem California'da valilik yapmış, daha sonra oyunculuk kariyerine geri dönüş yapmıştı. Ünlü aktörün son başarısı ise Fransa'da çevre çalışmaları için ülkenin en prestijli madalyası olarak görülen 'Chevalier de la Legion d'Honneur' ile ödüllendirilmek olmuştu.