Google'In "Deepmind" adındaki "fazla hızlı" öğrenen yeni yapay zeka uygulaması, insanların geleceğini tehdit edecek kadar gelişmiş olabilir.

Geçtiğimiz yıl ünlü fizikçi Stephen Hawking, yapay zekanın sürekli gelişmesinin " ya insanlığın ilerlemesine dair en iyi şey ya da en kötü şey" olacağına dair bir makale yayınladı. Stephen Hawking, daha önce de "Uzaylılarla temas girişimlerinin" şimdiye kadar yapılmış en kötü eylem olabileceğini iddia etmişti.

Terminatör filmleri, AI sisteminin(Yapay Zekanın) insanlığa karşı giriştiği kabusumsu eylemlere şahit oldu. Şimdiyse Google'ın yeni DeepMind AI sisteminin son davranış testlerinin sonuçları, ne kadar dikkatli olmanız gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Geleceğin robotlarını kurarken çok dikkatli olmalıyız.

Geçen yılın sonlarında, Google'ın DeepMind AI sistemi, kendi hafızasından bağımsız olarak öğrenme beceri sayesinde ve kendi oyununda, dünyanın en iyi Go oyuncusu yenme kabiliyeti sergiledi.

Şimdi, araştırmacılar diğer bilim insanları ile ortak çalışıyor ve DeepMind'in kaybetmek üzere olduğunu hissettiğinde "fazlasıyla saldırgan" stratejileri tercih ettiğini ortaya koyuyor.

Yazılımlar, yeterli elma olduğu sürece (Deepmind'in öncelikli hedefi sanal elmalar elde etmek) her şeyin sorunsuz ilerlediğini fark ettiler, Ancak elmalar azalmaya başlayınca, iki farklı Deepmind yazılım da, tüm elmaları çalmak için agresif bir tavıra büründü ve birbirlerini lazer ışınları ile vurmaya başladı.

Google ekibinin amacı, DeepMind'in daha karmaşık formlarını;yani sabotaj, açgözlülük ve saldırganlık testleri yaparak test etmekle ilgiliydi.

Araştırmacılar, sanal ajanların son derece zeki olduğunu, çevresel faktörlerden gerekli bilgileri edindiğini ve eninde sonunda başarı elde etmek için oldukça agresif taktiklerin kullanılmasını sağladığını belirtti.

Bu gelişmeler bir şey ifade etmeyebilir, ancak ediyorsa ciddi bir problemle karşı karşıyayız demektir.