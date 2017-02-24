Teröristlerin Üzerine Bomba Yağdırırken Nusret Taklidi Yapan Türk Pilot
Teröristlerin Üzerine Bomba Yağdırırken Nusret Taklidi Yapan Türk Pilot
El Bab’da IŞİD teröristlerinin üzerine bomba yağdıran bir Türk pilot, bu esnada Nusret’in meşhur tuz dökme hareketini yapınca sosyal medyada günün konusu oldu.

Nusret Gökçe’nin interneti kasıp kavuran tuz dökme hareketi, dünyanın her yerinde farklı kişiler tarafından farklı şekillerde taklit edilerek sosyal medya platformlarından paylaşılıyor. Fenomen olduktan sonra Instagram’da adeta takipçi rekoru kıran ve 1 ay içerisinden 2.5 milyondan fazla yeni takipçi kazanan Nusret’in meşhur hareketi, bu sefer bir Türk pilot tarafından taklit edildi.
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Bildiğiniz üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı askerlerimiz, uzunca bir süredir El Bab’da teröristlere karşı mücadele içerisindeler. Gerek havadan gerekse karadan teröristlerin karşısında dimdik duran askerlerimiz arasındaki bir pilot, yaptığı hareketle şu sıralar sosyal medyanın gündeminde. IŞİD terör örgütüne mensup teröristlerin üzerine bomba yağdıran pilotumuz, bu esnada uçakta bulunan ve kendisini kaydeden kameraya karşı Nusret’in meşhur tuz dökme hareketini yapıyor.
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O görüntüleri aşağıdaki video üzerinden izleyebilirsiniz.

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Etiketler: Nusret
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