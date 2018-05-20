Terör eylemleri, ülkelerin en büyük sorunlarından biri. Terörle Mücadele ekipleri ise pek çok özel eğitim alıyorlar ve bu eğitimlere bir yenisi eklenmiş durumda; sanal gerçeklik.

Sanal gerçeklik ya da artırlmış gerçeklik gibi hızla gelişen ve sürekli yeni alanlara entegre edilen teknolojiler, yalnızca eğlence sektörüne değil pek çok alana hizmet etmeye başladı. Bu yeni alanlardan biri ise terörle mücadele ekiplerinin eğitimleri. Oyunlara uygulanış biçimi ile hepimizi birden bambaşka bir evrene dahil eden bu yeni teknolojiler 'Serious Games for Training' isimli bir proje ile farklı alanlarda çalışanların eğitimleri için kullanılıyor.

Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin bir arada kullanıldığı bu eğitimler sayesinde terörle mücadele ekipleri, üretilen pek çok senaryo için farklı eğitimler alma imkanına sahip oluyor. Gerçek dünyada yapılan eğitimlerin 'ruhsal ve duygusal değişimler' konusundaki eksikleri, bu senaryolar sayesinde telafi ediliyor ve tüm ekip üyeleri, hem taktik ve pratik bakımından hem de duygusal ve ruhsal durumlar bakımından eğitilmiş oluyor.

Stres altında nasıl çalışılması gerektiği ya da karar verilmesi gereken durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği gibi durumlara odaklanan eğitimler, terörle mücadele stajerleri için oldukça zorlu birer sınava dönüşüyor.

Teknoloji aynı zamanda birden fazla kişinin aynı anda aynı olayı deneyimleyerek ekip çalışmasını da öğrenebilmesini sağlıyor. Yunanistan'da Mart 2018'de gerçekleştirilen benzer bir çalışma sayesinde, kalabalık bir ekip olası terör olaylarına karşı başarılı bir eğitim aldı. Sivillerin can güvenliğini sağlamak ve teröristleri etkisiz hale getirmek ise bu çalışmanın kilit noktasıydı.

Üstelik bu eğitimler birden fazla kurum arasında aynı anda da yapılabiliyor. Örneğin aynı anda polisler, güvenlik güçleri ve sağlık personelleri tehdit oluşturan bir olaya karşı ortak bir çalışma gerçekleştirerek daha kapsamlı bir eğitim almış oluyor ve olayların tüm süreçlerini tanıyabiliyor.

Tüm dünyada pek çok farklı kuruluşun kullandığı bu yeni eğitim sistemi, sürekli artan ve kendi içinde yenilenen terör saldırılarını takip ederek her değişikliğe adapte olunmasını sağlıyor. Sivil toplum örgütleri ve insani yardım kuruluşları da benzer eğitimler ile gönüllülerini pek çok konuda eğitmeyi planlıyor.

Sanal ve artırılmış gerçeklik ile eğitimlerin, gelecekte şu an uygulanan klasikleşmiş eğitim sistemini bütünüyle değiştireceği düşünülüyor. Bilgiyi aktarma ve eğitim konusundaki başarısı artık kanıtlanmış durumda olan bu teknolojiler sayesinde 'gerçek dünya eğitimleri'nin zamanla son bulacağı söylense de, herkesin ulaşabilir duruma geldiği noktada aynı zamanda oldukça dikkatli davranılaması gerekecek.

Herkesin her şeye ulaşabilmesi, gelecekte sorunlara sebebiyet verebilir ve bu yüzden yakından takip edilmeli ve gerektiğinde sınırlandırılabilmelidir. Eğer atılan tüm adımlar dikkatle ve tüm sonuçlar düşünülerek atılırsa, kusursuz bir eğitim ve yeni bir bilgi kaynağı olarak AR ve VR mükemmel birer seçenek olacak gibi duruyor.