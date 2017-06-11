Terörle Mücadelede Yüz Tanıma Sistemleri Kullanılacak!

Almanya,bu yazdan itibaren, Berlin tren istasyonunun güvenliğini artırmak için yüz tanıma yazılımını test etmeye başlayacak.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, yazılımın Berlin Suedkreuz istasyonundaki gönüllülerle test edileceğini ve başarılı olursa başka yerlere de yayılmasının yanı sıra bir dizi cezai soruşturma için de kullanılabileceğini söyledi.

Maiziere, "Tren istasyonlarında zaten video gözetimimiz var, fakat istasyonda eğer bir terörist varsa, bizi uyarabilecek bir yazılımımız bulunmuyordu. Bu yazılımın güvenilirliği ve doğruluğu kanıtlanırsa, gözetim kameraları bulunan diğer yerlerde ciddi suçlar için de kullanılabilir" dedi. Tagesspiegel raporunda, kullanılacak yeni sistemin şüphelileri tespit etmekte sınırlandırılacağını ve bu nedenle de soruşturmada aranan kişilerin sivil özgürlüklerinin ihlal edilmeyeceği için herhangi bir hukuki engel oluşturmayacağını belirtti.

Almanya, geçtiğimiz yazdan bu yana, bir kamyonu kaçırıp bir kalabalığa karışan ve 12 kişiyi öldüren bir Tunus'lu tarafından ve Berlin Noel pazarında 2016'da meydana gelen ölümcül saldırı da dahil olmak üzere çeşitli terör saldırılarından etkilendi. Şüpheliler, otobüslerle veya trenlerle kaçmayı başarmıştı. Yeni teknoloji ile, tüm bu sıkıntıların önüne geçmeyi ve eğer başarılı olursa da birçok alanda kullanmayı amaçlıyorlar.