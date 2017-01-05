Tertemiz Havanın 12 Saniyede Nasıl Kirlendiğini Gösteren İbretlik Video

Dünyanın en kirli havasına sahip ülkelerinden olan Çin’in başkenti Pekin’de, havanın adım adım nasıl kirlendiğine dair can sıkıcı bir video paylaşıldı.

Küresel ısınma ve yoğun hava kirliliği; dünyanın son yıllarda başına gelmiş en büyük iki felaket. Özellikle metropol dediğimiz insan sayısının fazla olduğu şehirlerdeki hava kirliliği artık o kadar ciddi boyutlara geldi ki, Çin’de bu duruma yönelik ‘Ulusal Kırmızı Alarm’ verildi. Şehirde yaşayan insanların üçte biri, şu an bu kötü havanın etkisi altında.

Aşağıda, 20 dakikalık videonun ‘timelapse’ tekniğiyle 12 saniyeye indirilmiş versiyonunu izleyeceksiniz. Birkaç günde 700 bine yakın izlenme sayısı elde eden video, hava kirliliğinin küresel çapta ne kadar ciddi bir tehlike oluşturduğuna yönelik en somut örneklerden bir tanesi.