Akıllı Telefonlarına Taksit Yasağı Bitiyor mu?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, akıllı telefonların taksitle satın alınması yasağının mutlaka kalkması gerektiğini söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, akıllı telefonlar için uygulanan taksit sınırlamasının vatandaşları faizli kredilere yönlendirdiğini belirterek, kredi kartına getirilen taksit sınırlamasının bu sektöre olan talebi azaltmadığını ifade etti.

Taksitle cep telefonu alımına sınırlama getirilmiş olsa da akıllı telefon satışlarının bir önceki yıla oranla 500 bin artış gösterdiğini belirten Palandöken, 2015 yılında 12 milyon, 2016 yılında ise 12,5 milyon adet akıllı telefon satışının gerçekleştiğini belirtti.

Ülkemizde akıllı telefon kullanımının çok yüksek boyutlarda olduğunu ifade eden Palandöken, şunları söyledi: "Cep telefonlarında kredi kartına taksit yasağı kalkmalı. İstatistiklere göre, akıllı telefon kullananlar ortalama 2 yılda bir cep telefonu değiştiriyor. Cep telefonu satışında kredi kartına taksit imkanı sağlanırsa bankalar yerine esnafımız kazanır. Vatandaş faiz ödemez, kredi faizlerinde de azalma olur. Cep telefonu ve diğer elektronik eşyaları almak isteyen vatandaşlar, mağaza yetkilileri tarafından mağazanın içindeki mobil banka şubesine yönlendiriliyor. Bankalar da 10 dakika içinde krediyi onaylayarak kredi kartına taksit yapılmayan cep telefonu satışı için 36 ay vadeli kredi verebiliyor."

Bunların dışında beyaz eşya, mobilya gibi ev eşyalarındaki taksit sayısının arttırılmasının da ekonomiye olumlu yönde etki edeceğini söyleyen Palandöken, evliliğe hazırlanan çiftlerin kredi çekmek zorunda kalıp hayatlarının büyük bir bölümünü borç ödeyerek geçirmek zorunda kaldıklarına dikkat çekti.