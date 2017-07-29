Tesla, otomobil sektörüne yeni bir soluk daha getirdi. Tesla uygulamasıyla telefonunuzu kullanarak arabanızı çalıştırabilir, kapıların kilidini açıp kapatabilirsiniz.

Elektrikli otomobilleri daha büyük bir kitleyle buluşturması beklenen Tesla’nın Model 3 otomobili yenilikleriyle göz alıcı olmaya devam ediyor. Aracın baz modelinde 0-100 km/h hızlanması 6 saniyenin altında kalıyor. Daha üst modeller için bu hızlanma süresi daha kısa. Ayrıca aracın menzili en az 346 km olarak belirtildi. Ancak Tesla bu rakamı geçmeyi hedefliyor. Model S gibi Model 3 de arkadan itişli ve 4x4 versiyonuyla geliyor. Model S’de bulunan 17 inç dikey ekranın aksine Model 3, 15 inçlik yatay ekran ile geliyor.

Tesla Model 3 bu özellikleri ve daha birçok özelliği ile benzersiz bir elektrikli otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu özellikler arasında en şaşırtıcı olan ise akıllı telefonunuzu aracın anahtarı olarak kullanabiliyor olmanız.

Araç, kimliğinizi iletmek, kilit açmak ve aracın çalıştırıp durdurmak için akıllı telefonunuzdaki Tesla uygulamasını kullanıyor. Model 3, cihazınızla iletişim geçip orada olduğunuzu anlayabilmesi için Bluetooth LE’yi kullanıyor.

Model 3'te, Tesla tasarımları arasında daha önce olmayan şeyler de var. Fiziksel düğmelerin asgariye indirilmesi ve gösterge panelinin kaldırılması gibi teknik özellikler Model 3 ile ilk kez karşımıza çıkıyor.