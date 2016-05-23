Tesla'nın elektrikli aracı, Amerika'nın bir ucundan bir ucuna giderken yeni bir rekor kırdı. Şarj istasyonlarının artması ile birlikte bu rekorlar daha fazla gelişecektir.

Elektrikli araçlar yeni yeni yaygınlaşan bir teknoloji olduğu için birçok ilki gerçekleştirmek mümkün oluyor. Örneğin elektrikli bir arabaya sahipseniz, İzmir ile İstanbul arasında yapılabilecek en hızlı yolculuğu gerçekleştirebilirsiniz. Ülkemizde arabaları şarj etmek için gerekli noktaların bulunmaması böyle bir rekorun oluşmasını şu aşamada zorlasa da yakın gelecekte ilk rekorların geleceğine inanıyoruz.

Elektrikli araçlar ülkemizde yaygın olmasa da Tesla başta olmak üzere birçok şirket, Amerika ve bazı ülkelere şarj noktaları koyuyorlar. Bu noktaların yayınlaşması ile birlikte Amerika’da yeni bir trend ortaya çıktı. Amerika’da Cannonball Run marotonu olarak bilinen, kıtanın bir ucundan diğer ucuna gittiğiniz büyük yolculuğu en hızlı geçen elektrikli araba rekorunu kıran iki adam, 1 Temmuz’da Kaliforniya Redondo Beach’ten yola çıkarak New York’taki E 31.st’ye ulaşmayı başardı. İnsan ticareti mağdurlarına yönelik farkındalık oluşturup bağış toplamak için çıkılan bu yolculuk birkaç bin dolarlık bağış alsa da, istenilen amacına pek ulaşamadı.

Tam tamına 51 saat 47 dakika süren bu yolculuk, elektrikli araçlar için rekor niteliği taşıyor. Bunu başaran en son kişiden 4 saat daha hızlı olarak yolculuğu tamamlamayı başaran ikili, yol boyunca çeşitli sosyal medya platformlarından durumu paylaşarak olayı tasdiklediler. Ayrıca deneyimi belgelemek için çıkış ve varış bölgesinde noter onayı alan maceracı arkadaşlar, bu süreçte Tesla Model S 85D araç kullanmayı seçtiler. Bazı bölgelerde 46 derecelere çıkan çöl sıcaklarından geçen ikili, aracın şarjı daha uzun dayanması için klimayı açmadan yollarına devam etmişler.

90 kwh’lık bataryaya sahip olan araç, şarj altyapısının Amerika’da oturmaya başlamasından dolayı yolculuğunu rahatlıkla tamamladı. 2013’te Model S’le yapılan aynı yol 67 saat 21 dakika içerisinde biterken, geçen yıl 4.630 kilometrelik aynı yol 55 saatte yapılmıştı. Bu sene bu süreyi 51 saate indiğini gördüğümüze göre Tesla’nın bu noktalara daha fazla ve hızlı şarj istasyonları kurduğunu kanıtlıyor.

Elektrikli araçlar için rekor olan bu süre dışında böylesine uzun bir yolu Amerika’da yapmak ister miydiniz? Dünyanın bir ünlü şehrinden diğer ünlü şehrine gitmek nasıl olurdu? Bu konu aracılığı ile soralım: Yaptığınız en güzel yolculuk nereden nereyeydi?​