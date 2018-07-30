Tesla, 7500 TL'ye Sörf Tahtası Satmaya Başladı

Dünyanın en büyük elektrikli otomotiv markası olan Tesla, şimdi de özel üretim sörf tahtası satmaya başladı. Satışa sunulan 200 adet özel üretim sörf tahtası astronomik fiyatına rağmen kısa sürede tükendi.

Elon Musk, yalnızca otomotiv endüstrisinin değil ticaret tarihinin en ilginç girişimcilerinden biri olabilir. CEO’su olduğu Tesla şirketi ile elektrikli otomobil piyasasını bambaşka bir noktaya getiren Musk, ayrıca satışa sunduğu şapkalar, kupalar, 1:18’lik minyatür Tesla oyuncaklar, akülü arabalar, şarj cihazları gibi ürünler ile Tesla sahibi olmayan tüketicilerin de ilgisini çekmeyi başardı.

Tesla’nın satışa sunduğu en yeni ürünü ise öncekiler kadar son tüketiciyi hedeflemiyor olabilir. Zira Tesla’nın piyasaya sürdüğü en yeni ürün, yalnızca 200 adet üretilen ve 1500 dolar (~7500 TL) fiyat etiketine sahip olan Limited Edition Tesla Surfboard adlı sörf tahtası. Tesla Tasarım Stüdyosu’nun Lost Surfboards ve Matt “Mayhem” Biolos ortaklığı neticesinde tasarlanan ürün, yüksek fiyatına rağmen kısa sürede tükendi.

Limited Edition Tesla Surfboard’un arka kısmı Black Dart olarak adlandırılan karbon fiber yapıya sahip. Ön kısmı ise Tesla otomobillerden alışık olduğumuz alev kırmızısı rengi ile dikkat çekiyor. Normal şartlarda birinci sınıf bir sörf tahtasına 750-800 dolara rahatlıkla sahip olabilirsiniz. Fakat konu Tesla olunca 1500 dolarlık sörf tahtası bile kısa süre içinde tükenebiliyor. Limited Edition Tesla Surfboard’un da yer aldığı Tesla ürün sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.