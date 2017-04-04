Tesla, İlk Otomobil Üreticisi Ford'un Piyasa Değerini Geçti!

Tesla, gelişimini sürdürüyor. Araba satamıyor diyenlere karşı piyasa değeri ile yanıt veren Tesla, milyonlarca araba satan Ford'u geçti.

Ülkemiz dahil tüm dünyanın en ünlü araba modellerinden birisi Ford diyebiliriz. Özellikle ülkemizde bir dönemi kasıp kavuran Ford arabalar, dünyanın en çok satan araba markaları arasında yer alıyor. Ford’un şu anda yaklaşık 45.1 milyar değerinde olduğu düşünülürse bu rakam, bizleri şaşırtmak için sanırım yeterli. Amerika’nın en büyük ikinci otomobil şirketi Ford, yalnızca bir senede 6.7 milyon araç satmayı başardı. 6.7 milyon araçla 45.1 milyar dolar değerine ulaşan Ford’u, araba sektörünün yenilikçi çocuğu Tesla geçmeyi başardı. Tesla’nın şu anda piyasa değeri 47.8 milyar dolar civarında. Üstelik bu değeri, Ford gibi 6.7 milyon araç satmak yerine yalnızca 80.000’dan az otomobil satarak yaptı.

Tesla’nın hisseleri 2017’nin ilk çeyreğinde, yarısı Tesla Model X olmak üzere 25.000 araç satarak %5’lik bir artış gösterdi. Yatırımcılara göre Tesla, geleceğin otomobili olarak gözüküyor. Tesla’nın araba satamadığını iddia edenlere, bu piyasa değeri sonrası Elon Musk’dan eğlenceli bir yanıt geldi. Twitter hesabından birazcık eğlenmeyi hedefleyen Elon Musk, bizce bunu sonuna kadar hak etti.

Ford’a bakacak olursak şirket, 100 yıldan fazladır araba üreten bir firma. Araçları dünyanın dört bir yanında üretip satışını gerçekleştiriyorlar. Tesla ise bu hızla büyümeye devam ederse geleceğin en saygın araba üreticilerinden olacak. 2018 yılında çıkarmak istediği Tesla Model 3’ü piyasaya sürdüğü zaman her yıl yaklaşık 500.000 araç kapasitesine çıkabileceğini belirten Tesla, bu başarısını devam ettirecek gibi duruyor. Tesla’nın bu başarısının ardında Elon Musk gibi bir beyin yattığını söylemek, sanırım yanlış olmaz.