Geçtiğimiz hafta sonu boyunca Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Twitter hesabından şirketin yeniliklerini paylaştı. Tesla, arabasında sorun yaşayan müşterilerin kapılarına kadar servis görevlisi gönderecek bir hizmete kavuştu.

Otomobil teknolojilerinde ve müşterilerle ilişki kurma konusunda sürekli bir gömlek atlayan Tesla, artık müşterilerinin araçları arızalandığında onları servise davet etmeyecek, servisi bizzat evlerine gönderecek. Üstelik sadece mobil uygulamadan yapılacak birkaç dokunuşla.

Elon Musk’ın Twitter profili, şirketin yeni teknolojileri tanıttığı bir lansman alanı gibi oldu. Tesla ya da Musk’ın diğer şirketlerinin müşterileri, bu iletişim düzeyinden ve Musk’ın samimiyetinden oldukça memnun görünüyorlar. Musk, geçtiğimiz hafta Türkiye’ye açılacak Tesla şubesi için de bizzat paylaşım yapmış, açılışta İstanbul’da olacağını duyurmuştu.

"Tesla sahipleri yakında, birkaç dokunuş ile telefonlarından servis talep edecekler. Tesla Ranger, arabanıza bakmak için size gelecek. Arabayı servise getirmeye gerek kalmayacak ve sıfır evrak işi olacak."

Bu tip hizmetler, Tesla otomobilleri her ne kadar pahalı olsa da insanları cezbediyor. Ayrıca Tesla’nın böyle açık bir dil ile Musk’ın samimiyetini başrole koyduğu iletişim modeli, şirketin yatırımcılarını da harekete geçiriyor. Bu olumlu hava finansal değere de yansıdığı için Tesla, son aylarda içinde bulunduğu finansal krizden kolayca sıyrılabiliyor.

Tesla’nın 2018 yılı bitmeden Türkiye’de de hizmet vereceğini düşünürsek, önümüzde bu hizmetleri almak için tek bir engel kalıyor: Fiyatlar. Önümüzdeki aylarda Tesla’nın resmi Türkiye fiyatlarını açıklamasını bekliyoruz. Diğer taraftan şirkete ait şarj istasyonları için gerekli çalışmalara çoktan başlandı bile.