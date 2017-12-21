Tesla Araçlar'ı 2018'de Dev Yazılım Güncellemesi Bekliyor

Elon Musk, Tesla araçların 2018'de gelecek dev yazılım güncellemesiyle birlikte, daha gelişmiş bir navigasyon sistemine ve güncellenmiş haritalara sahip olacağını söyledi.

Tesla'nın elektrikli araçları son dönemlerde, özellikle de temiz, ucuz ve teknolojisiyle oldukça tercih edilen araçlardan biri. Ancak uzun bir süredir Navigasyon sisteminde eksiklikler olduğu tartışılıyordu. Elon Musk bugün aracının navigasyon sisteminden şikayetçi olan bir Twitter kullanıcısına verdiği cevapla, büyük müjdeyi de vermiş oldu.

3 yıllık bir Tesla araca sahip olduğunu belirten ve navigasyon konusunda aracın çok iyi olmadığını belirten bir kullanıcı bugün Elon Musk'a bir Tweet attı. Buna karşılık olarak 2018'de tüm Tesla araçların büyük bir navigasyon ve harita güncellemesini alacağını söyleyen Musk, yeni sistemin eskisine göre "ışık yılları" ileride olduğunu belirtti. Büyük güncellemeyi yapmadan önce hala bazı testlerin devam ettiğini de belirten Musk, yeni navigasyon sisteminin çok yakında hazır olacağını söylüyor.

Bugün Musk Twitter üzerinden paylaştığı başka bir gönderiyle, büyük güncellemelerin ve sürpriz özelliklerin yolda olduğunu da belirtirken, bu güncellemenin tam anlamıyla neleri içerdiğine ilişkin detaylı bir açıklama şimdilik yapılmadı.

Son dönemlerde Musk'ın girişimleri arasında, Tesla biraz Space X'in yanında gündemden düşmeye başlasa da, Tesla araçlar özellikle de 2018 ile birlikte sorunlarının giderilmesiyle tekrar gündemde olacak gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Tesla'nın otomobillerini beğeniyor musunuz?