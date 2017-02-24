Tesla, Ücretsiz Ömür Boyu Sigorta ve Bakım Hizmeti Sunacak!

Tesla, araçlarıyla birlikte ücretsiz olarak ömür boyu sigorta ve bakım hizmeti sunmayı planladığını açıkladı. Eğer şirket bu planını hayata geçirirse otomotiv sektöründe devrim niteliğinde bir hizmet sağlamış olacak.

Tesla, dün müştelerine sunmayı planladığı çok önemli bir hizmetle ilgili bir açıklama yaptı. Şirket, araçlarıyla birlikte ücretsiz olarak ömür boyu sigorta ve bakım hizmeti sağlamayı planladığını duyurdu. Bununla birlikte bu hizmetin, araç ilk sahibinde kaldığı sürece geçerli olacağı da belirtildi. Aslında Tesla, halihazırda bu hizmeti Asya’daki müşterilerine zaten sunuyor. Asya’da Tesla marka araç satın alan müşterilere, aracın standart masraflarının karşılanacağının garantisi de veriliyor. İşte şirket, bu hizmeti tüm dünyada sağlamayı hedefliyor.



Tesla Model S

Tesla CEO’su Elon Musk ise bu hizmetin, sigorta şirketlerin devre dışı bırakmak için yapılacak bir eylem olmadığını dile getirdi. Tesla, araçlarının sigortalarını karşılamak için sigorta şirketleriyle anlaşmayı planlıyor. Bununla birlikte Elon Musk, sigorta şirketlerinin Tesla araçlarının riskine uygun bir sigorta teklifi sunmamaları durumunda, sigortayı karşılama işini şirketin üstleneceğini belirtti. Ancak Musk, kendilerine uygun teklifler sunacak sigorta şirketleri bulabileceklerini düşündüğünü söylemeyi de ihmal etmedi.

Tesla, güvenlik açısında araçlarına güvendiği için böyle bir hizmet sunmak istiyor. Evet, şimdiye dek Tesla araçları bazı kazalara karıştı, ancak bu kazaların araçtan kaynaklandığına dair -en azından şimdilik- herhangi bir kanıt yok. Bununla birlikte Tesla’nın otomatik pilotunun başarısıyla ilgili birçok olumlu örnek mevcut. Birkaç ay önce Hollanda’daki bir Tesla, otoyolda ilerlerken önünde gerçekleşecek kazayı önceden tahmin etti ve fren yaparak bu kazaya dahil olmaktan kurtuldu.