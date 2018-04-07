Tesla Araçlarında Sizleri Bekleyen 5 Küçük Sürpriz!

Elon Musk, her geçen gün bizi şaşırtmaya devam ediyor. Tesla araçlarına gizlenen küçük sürprizleri sizlerle paylaştık.

Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet ile Tesla araçlarında gizlenmiş bazı küçük sürprizler bulunduğunu, birçoğumuzun da bunları bilmediğini söyledi. 'Easter Egg', yani paskalya yumurtası olarak bilinen bu sürprizler, geliştiriciler tarafından bazı özelliklerin gizlenmesi olarak bilinir. Birçok araç üreticisinde görmediğiniz sürprizler, Tesla araçlarında karşınıza çıkabilir.

Şimdi gelin hep beraber Tesla araçlarına gizlenmiş 5 küçük sürprizi ortaya çıkaralım:

1) Şarj Aletindeki Sürpriz

Tesla aracınızın şarj aletindeki düğmeye 10 kere üst üste bastığınızda, aracın şarj portu gökkuşağı renklerine bürünüyor.

2) Otopilot Ekranındaki Sürpriz

Otopilot özelliğini barındıran bir Tesla'ya sahipseniz, otopilot özelliğini 4 kez üst üste açmaya çalıştığınızda Mario Kart benzeri rengarenk bir yolla karşılaşıyorsunuz.

3) James Bond'lu Sürpriz

Tesla araçlarında 'teknisyen giriş ekranı' adında bir bölüm bulunuyor. Bu kısma gelip '007' yazdığınızda ekranınızda görünen araç, James Bond filmi "The Spy Who Loved Me"deki su altı Lotus Esprit S1'e dönüşüyor. Buna ek olarak, aracın süspansiyonunu yükseltip alçalttığınız ekrandaki görüntü, su altı derinliği olarak değişiyor.

4) Hayatın anlamını arıyorsanız, cevabı Tesla'da bulabilirsiniz!

Tesla aracınızın ismini "42" olarak değiştirdiğinizde, hayatın anlamını öğrenebiliyorsunuz. Douglas Adams'ın "Otostopçunun Galaksi Rehberi" kitabında bir bilgisayar, hayatın, evrenin ve her şeyin anlamı sorulduğunda 42 cevabını vermişti. Sanıyoruz ki Elon, bu kitabın hayranı.

5) Ludicrous Mode Sürprizi

Tesla aracınızda Ludicrous Mode seçeneğine uzun süre basılı tuttuğunuzda, zamanda veya uzayda yolculuk yapıyormuş hissi veren bir animasyonla karşılaşıyorsunuz.

Tesla araçlarına gizlenmiş 5 küçük sürprizi sizlerle paylaştık. Siz ne düşünüyorsunuz? Küçük sürprizleriyle bizi şaşırtmaya devam eden Elon Musk'ın araçlara yerleştirdiği bu sürprizleri nasıl buldunuz?