Tesla, Artık Dünyanın En Değerli Dördüncü Otomobil Markası!

Elektrikli otomobilleri yavaş yavaş tüm dünyaya sevdirmeye başlayan Tesla'nın yükselişi sürüyor.

Otomotiv sektöründe son yıllarda yakaladığı inanılmaz yükseliş ile dünyanın dört bir yanında adından sıkça söz ettiren ve bu popülerliğin getirdiği başarı ile hem farklı modellerde araç sayısını, hem de dünya genelinde araçlarına gerekli yakıtı sağlayacak istasyonlarını her geçen gün arttıran Tesla'nın yükselişi devam ediyor.

Aktif olduğu pazarı genişletmesi ve bununla birlikte kullanıcı sayısındaki artış ile sektördeki yerini üst sıralara taşıyan Tesla, sermayesinde Cuma günü yaşadığı %1.4'lük artış ile otomotiv sektöründe BMW'yi geçmeyi başardı.

Piyasa değerini 61.6 milyar dolara çıkaran Tesla, bu rakam ile BMW'nin piyasa değerini 280 milyon dolar geçerek, dünyanın en değerli dördüncü otomobil markası olmayı başarmış durumda. Piyasa analistlerine göre, Tesla'nın elde ettiği bu başarı ve bir anda BMW'yi geride bırakmasının arkasındaki şey, şirket CEO'su Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği buluşma toplantısı ve bu toplantıda şirketin gelecek planları için açıklanan şeyler.

Bu şeyler arasında, şirketin gelecek araç modelleri Tesla Semi ile Model Y'nin tanıtımı da bulunmaktaydı. Ayrıca Musk, şirketin yakın bir zamanda giriş seviyesi Model 3 araçlarının sedan versiyonları için seri üretime başlayacağını da açıklamıştı.

Nisan ayında piyasa değeri bağlamında GM ile Ford'u geride bırakmayı başaran Tesla, şimdi de BMW'yi geçerek Toyota, Daimler ve Volkswagen'in ardından dördüncü sırada yerini almayı başardı. Ürettiği ve sattığı araç sayısı baz alındığında, otomotiv sektöründe oldukça küçük olan Tesla'nın bu başarıyı elde etmesi gerçekten muazzam. Tesla, geçtiğimiz yıl 80,000'den az araç üretip satmıştı. Geride bırakmayı başardığı otomotiv üreticilerinden GM ise 2016 yılında 10 milyondan fazla araç satışı yapmıştı.