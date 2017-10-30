Tesla, Avrupa'daki En Büyük Şarj İstasyonunu Kuruyor

Tesla, Avrupa'daki en büyük şarj istasyonunu Norveç'te kuracağını duyurdu. Bu yatırım, Tesla'nın yıl sonuna kadar 10 bin şarj istasyonu kurma hedefinin bir parçası olacak.

Elektrikli araç piyasası gün geçtikçe büyüyor. ABD, Avrupa ve Çin gibi ülkeler hem şarj istasyonları hem de araç satışı gibi alanlarda başı çekiyor. Elektrik araç üreticileri arasında da hatırı sayılır bir yeri olan Tesla, altyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yıl sonuna kadar 10 bin şarj istasyonu kurmayı hedefleyen Tesla, Avrupa'daki en büyük şarj istasyonunu (42 dolum noktası) Norveç'e kuracağını duyurdu.

1990'lı yıllardan bugüne fosil yakıtlı araçlara karşılık alternatif kaynaklı araçları teşvik Norveç'in, Oslo kentine kurulacak olan şarj istasyonu çok mantıklı bir adım olarak değerlendiriliyor. Tesla'nın Norveç'teki iletişim sorumlusu Sandvold da bu konuya değinerek Norveç'in elektrikli otomobiller hakkında çok fazla ilgisi olduğunu söyledi. Sandvold, uzun yolculuklar için iyi bir altyapıya sahip olmaları gerektiğini belirterek, "Önemli güzergahlara ve önemli yerler arasında şarj istasyonları inşa ediyoruz." dedi.

Tesla'nın istasyonu Oslo'da bulunan Rygge havaalanı yakınına inşa edilerek ulaşım ağına entegrasyonda önemli bir yer tutacak. Ayrıca Norveç'te kurulacak istasyon Avrupa'nın en büyüğü olsa da Dünya'nın en büyüğü olmayacak. Dünya'nın en büyük şarj istasyonu en çok elektrikli araç satılan ülkelerinden Çin'in, Şanghay kentinde bulunuyor.

Tesla Yer Tutmayı Planlıyor

Tesla'nın Avrupa'nın en büyük şarj istasyonunu kurmak için Norveç'i seçmesi şüphesiz tesadüf değil. Bunun iki sebebi olduğu düşünülüyor; ilk olarak elektrikli otomobillerin popüler olduğu bir ülkeyi tercih etmek, ikincisi ise ülkedeki elektrikli otmobil piyasasının %15'ine hakimken altyapıyı geliştirerek bu rakamı yukarıya çekmek. Öte yandan Forbes verilerine göre Tesla, 2017 yılının ilk altı ayında Model S ve Model X'ün satışları ABD'deki elektrikli otomobiller pazarının tamamının yüzde 45'ini oluşturuyor. Tesla'nın bu atağı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde de olması gerekiyor mu?