Elon Musk, Dünyanın En Büyük Bataryasını İnşa Edecek!

Elon Musk’un kurucusu olduğu otomotiv ve enerji devi Tesla, dünyanın en büyük lityum iyon pilini Avustralya’nın enerji sıkıntısını çözmek için inşa edecek.

Kurduğu girişimler ve yatırımlarıyla artık bir milyarder olan Elon Musk, enerji işine kafayı fena taktı. Musk, 2016 yılında eşi benzeri görülmemiş bir fırtınayla vurulan Güney Avustralya’ya elektrik enerjisi sağlamak için aynı zamanda bir teklif niteliği taşıyan sözler sarf etti.

Musk, devlet gazetecilere verdiği demeçte, "Bu sistem, Dünya'daki herhangi bir sistemden üç kat daha güçlü olacak" şeklinde konuştu. Tesla, geçtiğimiz Aralık ayında Kaliforniya'da dünyanın en büyük bataryasını inşa etmişti ve rekor kendi elindeydi. Açıklamalardan hareketle yeni kurulacak bataryanın Kaliforniya’dakinden 3 kat daha güçlü olacağını söylemek mümkün. Nitekim Musk, projenin 100 megavat gücünde olacağını ve 30.000 evin enerji ihtiyacını karşılayacağını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti: "Bunu, dünyanın bir örnek olacağı bir hareket olarak görüyorum.”

Pil, Adelaide şehrinin 230 kilometre kuzeyinde bulunan Jamestown bölgesine inşa edilecek ve Fransız kökenli yenilenebilir enerji şirketi olan Neoen tarafından işletilen rüzgar gülü çiftliği ile eşleştirilecek.

Musk, "Güneşin varsa, pilin olmalı" diyerek, aksi halde dünyanın nasıl bir yer olabileceğine vurgu yaptı. Tesla'nın küresel altyapı operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Cal Lankton, "Pillerin sürekli olarak düşen maliyeti ile yenilenebilir enerji teknolojileri birleştiğinde, enerji herkesin düşünebileceğinden daha hızlı bir şekilde yeniden biçimlenecek” açıklamasında bulundu.

Şirketin bu kadar büyük ölçekte bir proje oluşturması ile ilgili teknik risklerin üstesinden gelmek zorunda olduğunu kabul eden Musk, insanlara elektrikli arabalar satmakla kalmıyor, aynı zamanda onlara enerji konusunda yetki veren yenilenebilir enerji teknolojilerini geliştiriyor.