Tesla, Avustralya'nın Enerji Problemlerini Çözecek

Tesla, Avustralya'nın güç problemlerini çözmek için söz verdi. Ve eğer 100 gün içinde çözemezse, ücret almayacak.

Solar City'nin eş kurucusu ve aynı zamanda Tesla!'nın enerji bölümünün başı olan Lyndon Rive, Avustralya'nın enerji problemini çözebileceğini düşünüyor. Ve bunu sadece 100 günde tamamlayabileceğini düşünüyor. Eğer vaadini yerine getiremezse de işi ücretsiz olarak yapacak.

Avustralya'nın basınına konuşan Rive, Tesla'nın kısa bir zaman içerisinde 100-300 MWh kapasitesine sahip enerji depolama üniteleri inşa edebileceğini söyledi. Elon Musk'ın girmeye çok hevesli olduğu bu iddia sonucunda firma eğer başarısız olursa iş için ücret alınmayacak.

Avustralya devleri, son zamanlarda enerji krizi yaşıyor. Bu enerji krizi, yetersiz elektrik sonucunda gelen kesintilerle baş gösteriyor. Birkaç ayda kaybedilen iki termik santral ve hükümetin bu konuda ciddi adımlar atmaması da bu durumu daha kötüye götürüyor.

İnşa edilecek enerji ünitelerinde batarya depolama sistemi kullanılacak. Bu sayede ülkenin elektrik problemi kısa ve orta vadede çözülecek ve yetersiz kaldığı zaman depolanmış olan elektrikten kullanılabilecek. Bu durum, kesintilerin önüne geçecek. Bu arada Tesla için bu iddia yeni bir durum değil. Daha önce de 80 MWh kapasitesindeki enerji ünitelerini Kaliforniya'da sadece 90 günde hazır hale getirmişlerdi.