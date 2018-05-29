Tesla Bataryalarından Enerji Alan Yazıcıdan Çıkmış Evler!

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, 609 dönümlük bir alana teknoloji hastaları için doğayla iç içe bir kent inşa ediliyor. Walden Monterey adındaki bir şirket tarafından inşa edilen bu kentin hedefinde, Silikon Vadisi’nin çalışanları var. Üstelik evler hem küçük, hem ucuz, hem de teknoloji harikası.

2016 yılında Nick Jekogian adındaki bir girişimci, Kaliforniya’da 609 dönümlük bir araziyi gözüne kestirdi. Amacı, şehirleşmenin yoğun olduğu, dünyanın teknoloji merkezi olan bu bölgeye tarım toplumunu geri getirmekti. Doğaya, çiftliklere, açık havaya muhtaç olan şehir sakinleri için bu kent bir ilaç gibi olacaktı.

Walden Monterey adındaki şirket, 5 milyon dolarlık bir projeyle 22 konut inşa etmeyi planlıyor. Kasım 2017 itibariyle şehirdeki 3 konut satıldı. Normalde ev aldığınızda sonradan yerini seçme gibi bir lüksünüz olamaz, ancak bu şehirde var. Eviniz, daha satın alır alınmaz istediğiniz noktaya yerleştiriliyor.



Seyir terası

İnşa sürecine başlanan evlerin toplam maliyeti 250 bin dolar. Üstelik ev için gereken bütün malzemeler, 3 boyutlu yazıcılar tarafından basılıyor. 300 metrekarelik evlerin üzerine sonradan güneş panelleri, rüzgar tribünler ve Tesla’nın ev tipi bataryaları ekleniyor. Son olarak siz gelip bölgenizi seçiyor ve mobilyalarınızı getiriyorsunuz.

Evlerin yatak odası şu şekilde olabiliyor:

NASA'nın Mars girişimleri için inşaat teknikleri geliştiren 3B baskı şirketi Branch Technology, evin dış yüzeyini geliştirdi. Karbon fiberden oluşan güçlü bir kabukla korunan evler, kapsülü zeminden yukarıda yutan alüminyum taban üzerine oturtuluyo. Potansiyel müşteriler, kapsüller önceden hazır olduğu için deneyimleme şansına erişiyolar.

Evlerin içindeki tüm malzemelerin yalnızca %3'ü geri dönüşüme müsait değil. Bu da yapıları son derece çevre dostu yapmaya yetiyor. Bir çeşit sistem, atmosferden su üretmek için süreli çalışıyor. Yani su taşıma gibi bir sorun kalmıyor. Güneş enerjisi panelleri ve rüzgar tribünleri sayesinde kesintisiz enerji sağlanıyor. Elektrik enerjisinde sorun yaşandığı an devreye Tesla bataryaları giriyor.

Silikon Vadisi, teknoloji sayesinde yerini gerçek bir vadiye bırakıyor: