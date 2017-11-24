Tesla Bir Telefon Yapmış Olsaydı Nasıl Olurdu?

Concept Creator YouTube kanalı, Tesla'nın bir akıllı telefon tanıtsa nasıl görüneceğini hayal etti ve ortaya çıkan tasarımı takipçileri ile paylaştı.

Elektrikle çalışan çevreci otomobil denince akla ilk gelen marka olan Tesla bir akıllı telefon üretecek olsaydı neye benzerdi diye hiç düşündünüz mü? Muhtemelen telefon da çevreci olurdu ve elektrikle çalışırdı. Bir dakika; telefonlar zaten elektrikle çalışıyor. Belki de Tesla farkını ortaya koyup benzinle çalışan bir telefon üretirdi. Kim bilir?

Şaka bir yana; Concept Creator bir Tesla markalı akıllı telefonun nasıl görünebileceğini düşünerek bir telefon tasarladı ve YouTube kanalında paylaştı. Her ne kadar bir hayal ürünü olsa da Tesla telefonun konsept tasarımının dahi heyecan verici olduğu bir gerçek.

Cihazın ön yüzeyine baktığımızda altta ve üstte ince çerçevelerin olduğunu, ekranın yanlarının ise ‘hafif’ kavisli olduğunu görüyoruz. Tesla telefon, bu yönü ile her ne kadar Samsung amiral gemilerine benzese de çok daha keskin hatlara sahip.

Cihazın arkasında ise üst-orta kısıma dikey olarak konumlandırılmış çift kamerayı ve ortasında flaşı görüyoruz. Concept Creator, Tesla’nın akıllı telefon için yeni bir biyometrik kimlik geliştireceğini düşünmüş olacak ki cihazda parmak izi tarayıcı bulunmuyor.

Tesla akıllı telefonun genel tasarımına baktığımızda Concept Creator’ın herkesin sahip olmak isteyeceği bir akıllı telefon hayal ettiğini söyleyebiliriz. Tesla’nın otomobilleri göz önüne alındığında telefonunun da şık olacağını tahmin etmek zor değil.

Concept Creator’ın konsept Tesla telefon tasarımını aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz. Sizce Tesla bir akıllı telefon tanıtsaydı adı ne olurdu?