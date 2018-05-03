Tesla CEO'su Elon Musk: Model Y, Bir 'Üretim Devrimi' Olacak

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin yeni crossover aracı Model Y'nin 2020 yılında üretime gireceğini söylerken, aracın bir üretim devrimi getireceğini söyledi.

Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin yeni crossover aracı Model Y hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin Kasım 2019’da Model Y üretimine başlayacağı yönündeki iddiaları reddeden Musk, yeni modellerini ancak 2020 yılında üretime sokabileceklerini söyledi.

Tesla’nın yeni otomobili Model Y’yi Fremont’ta yer alan fabrikasında üretmeyi planlamadığını da sözlerine ekleyen Musk, en geç bu yılın dördüncü çeyreğine kadar yeni fabrikalarının kurulacağı yeri açıklayacaklarını, bunun da yıl sonuna kadar Model Y’nin onaylanacağı anlamına geldiğini söyledi.

Geçtiğimiz Şubat ayında Model Y üretim planlarını 3 ile 6 ay içinde açıklayacaklarını belirten Musk, şirketin bu yıl içinde Model Y programı için yatırımlarına başlayacağını söylemişti. Bugünkü açıklamasında söz konusu yatırımların başlamış olduğunu dile getiren Tesla CEO’su, bu yatırımların düşük bütçeli olduğunu ve gelecek yıla kadar artmayacağını söyledi.

Tesla’nın Model 3 için uyguladığı üretim süreci son derece yavaş işlediği için şirketin başına ciddi sorunlar açmıştı. Fakat Elon Musk bugün gerçekleştirdiği açıklama ile 2020 yılında üretimine başlanacak Model Y’nin ‘bir üretim devrimi’ getireceğini söyledi. Bu açıklama, Tesla’nın yaptığı hatalardan ders aldığını gösteriyor.

Elon Musk, Tesla Y üretiminde daha az kablo kullanmayı planlıyor. Bunun nedeni ise daha az kablo bulunmasının üretim konusunda daha fazla otomasyona izin verecek olması. Daha otomatik işleyen bir üretim hattı, Tesla’nın Model Y üretimini basitleştireceği ve sürecin daha sorunsuz işleyeceği anlamına geliyor.