Tesla'da Yine İşten Çıkarma! (İşçi Sınıfının Düşmanı Musk!)

Geçtiğimiz hafta Model-3' fabrikasındaki işten çıkarmalarla gündeme gelen Tesla, bu kez de SolarCity'de işçi kıyımına gitti.

Tesla'nın, SolarCity'nin Nevada, Arizona ve Utah'daki ofislerinde birçok kişiyi işten çıkardığı iddia edildi. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 2.1 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla SolarCity'i satın alan Tesla, geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana Roseville, California'daki 204, SolarCity çalışanını işten çıkarmıştı. Tesla bu işten çıkarmaların "satış, müşteri destek ve bilgi teknolojisi operasyonlarını" merkezileştirme amacıyla yapıldığını söylemişti.

Tesla daha geçtiğimiz hafta bazı iddialara göre sayıları 700'ü bulan Model-3 fabrikası çalışanını da 'performans değerlendirmesi' sebebiyle işten çıkarmıştı. SolarCity'deki son işten çıkarmaların sebebi de bir Tesla sözcüsü tarafından 'performans incelemesi' olarak açıklandı.

Ancak, SolarCity'nin bazı eski çalışanları, Tesla'nın SolarCity'i almasından bu yana resmi olarak performans değerlendirmesi yapılmadı. Ayrıca Tesla bu işten çıkarmalarla ilgili yine daha önce yaptığı bir açıklamayı paylaştı:

"Tesla, diğer tüm şirketlerde olduğu gibi, bir çalışanın ya da yöneticinin performans döneminde elde edilen sonuçlarla bir yıllık performans değerlendirmesi yapar. Böylelikle, hem yapıcı geribildirimler alınır hem de en fazla performans gösteren kişilere ek haklar ve promosyonlar verilmesini sağlar. Bu durum, herhangi bir şirkette olduğu gibi, özellikle de 33 binin üzerinde çalışanın olduğu Tesla'da işten ayrılmalara da neden olabilir. Tesla, büyümeye ve dünyadaki yeni çalışanlara yoluna devam ediyor."

Ne düşünüyorsunuz? Sizce de Tesla biraz işçi düşmanı olmaya başlamadı mı?