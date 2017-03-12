Elon Musk, Avustralya'daki Kesintiler İçin Kesin Konuştu!

Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, Avustralya'da sık sık yaşanan kesintiler nedeniyle, çok nadir rastlanan bir iddiaya imza attı.

Tesla Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, Güney Avustralya'daki elektrik krizini 100 gün içinde çözme sözü verdi. Musk, problemlerin üstesinden 100 gün içinde gelinmezse, hizmetlerinin ücretsiz olacağını da belirtti.

Güney Avustralya'da kısa bir süre önce bir dizi elektrik kesilmesi yaşandı. Bu kesintilerin iki nedeni mevcut Aşırı talep ve devletin enerji üretim altyapısındaki süregelen ciddi başarısızlıkları. Cuma günü Tesla Başkanı Elon Musk ve Energy Products ve Solar City CEO'su ve Tesla Başkan Yardımcısı Lyndon Rive, şirketin 100 ila 300 megavat saat arasında sürekli enerji üretebilen bir tesis kurabileceklerini iddia etti.

Şirket temsilcisi, kömürle çalışan elektrik santralinin kapatılması sonrasında sık sık elektrik kesilmesi riski altında bulunan Victoria eyaletinde de aynı projeyi gerçekleştirebileceğini belirtti.

Atlassian CEO'su Mike Cannon-Brookes, Rive ve Musk'a mali ve siyasi süreci hızlandırmak için ne kadar ciddi olduklarını sorduktan sonra Musk, operasyonun şekillenmesinin üç ay civarında sürebileceğini ve 100 gün içinde gerekenler yapılmazsa sistemin ücretsiz olacağını duyurdu. Elon Musk'ın ne kadar zeki olduğunu düşünürsek, bu tür bir tesis kurarsa gelecekte Avustralya hükumetinden ciddi anlamda destek alacağını hesaplamış olmalı.

Musk'in teklifi, Avustralyalı siyasilerinden olumlu tepki aldı: Yeşillerin senatörü Sarah Hanson-Young, Musk'a attığı tweet'le "Gelin, konuşalım!" karşılığını verdi. Elon Musk'ın da öneriye "özel kanallardan" olumlu yanıt verdiği iddia edildi.