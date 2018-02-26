Tesla’dan Daha Çok Sevilen 14 Lüks Otomobil Markası

Tesla, yakın tarihli bir endüstri raporuna göre 14 lüks otomobil markası ile karşılaştırıldığında, son sırada yerini aldı. Tesla’nın bu düşüşündeki faktör ise ölümcül otomatik pilot kazası olarak gösteriliyor. Lüks otomobil markası, bilinen ve çok sevilen bir marka olsa da kötü haberlerden nasibini almadan edemedi.
Bu hafta NetBase, 2018 “Lüks Markalar” endüstrisinin raporlarını açıkladı. Raporlar oluşturulurken ise, sosyal medya siteleri, haber makaleleri, blog yazıları, sosyal inceleme siteleri ve forumlar gibi birçok kaynaktan veriler toplandı.
Otomobil kategorisinde Tesla, %36’lık skorla son sırada yer aldı. Tesla’nın 2017 yılında Tüketici Raporları 2017 Yıllık İşletme Sahibi Memnuniyeti Araştırması’nda 1. Olarak seçildiğini düşünürsek bu son derece şaşırtıcı oldu.
NatBase, sıramalarını belirlemek için, her bir markanın genel performansını inceledi. Lüks otomobiller; markanın söz edilmesi, marka bilinirliği, markaya erişim, algı durumu ve markaya yönelik olumlu duygular gibi çeşitli faktörler açısından analiz edilmiştir. Analizler ise 1 yıllık faktörlerin sonucu olarak ilgililere duyurulmuştur.
Tesla'ya Olan Yoğun Talep Firmayı Zora Sokabilir
Şimdi ise sizler için derlediğimiz Netbase’in açıkladığı o sıralama.
15. Tesla
Söz Edilme: 13,335,923
Olumlu Duygu: %36
14. Jaguar
Söz Edilme: 6,091,521
Olumlu Duygu: %44
13. Aston Martin
Söz Edilme: 3,100,217
Olumlu Duygu: %50
12. Ferrari
Söz Edilme: 10,790,362
Olumlu Duygu: %56
11. Mercedes
Söz Edilme: 16,462,966
Olumlu Duygu: %58
10. BMW
Söz Edilme: 18,351,177
Olumlu Duygu: %60
9. Rolls-Royce Motor Cars
Söz Edilme: 2,703,625
Olumlu Duygu: %64
8. Cadillac
Söz Edilme: 3,294,494
Olumlu Duygu: %64
7. Porsche
Söz Edilme: 8,635,997
Olumlu Duygu: %65
6. Audi
Söz Edilme: 9,871,213
Olumlu Duygu: %66
5. Volvo
Söz Edilme: 3,733,610
Olumlu Duygu: %67
4. Alfa Romeo
Söz Edilme: 1,005,885
Olumlu Duygu: %73
3. Maserati
Söz Edilme: 1,789,999
Olumlu Duygu: %73
2. Bentley Motors
Söz Edilme: 1,040,907
Olumlu Duygu: %84
1. Land Rover
Söz Edilme: 2,557,587
Olumlu Duygu: %90