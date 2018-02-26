Tesla’dan Daha Çok Sevilen 14 Lüks Otomobil Markası

Tesla sahiplerinin, arabalarını sevdikleri şüphesiz ancak lüks otomobiller sıralamasında son sırayı alan Tesla için halkın kalan kısmı belli ki aynı sevgiyi paylaşmıyor.

Tesla, yakın tarihli bir endüstri raporuna göre 14 lüks otomobil markası ile karşılaştırıldığında, son sırada yerini aldı. Tesla’nın bu düşüşündeki faktör ise ölümcül otomatik pilot kazası olarak gösteriliyor. Lüks otomobil markası, bilinen ve çok sevilen bir marka olsa da kötü haberlerden nasibini almadan edemedi.

Bu hafta NetBase, 2018 “Lüks Markalar” endüstrisinin raporlarını açıkladı. Raporlar oluşturulurken ise, sosyal medya siteleri, haber makaleleri, blog yazıları, sosyal inceleme siteleri ve forumlar gibi birçok kaynaktan veriler toplandı.

Otomobil kategorisinde Tesla, %36’lık skorla son sırada yer aldı. Tesla’nın 2017 yılında Tüketici Raporları 2017 Yıllık İşletme Sahibi Memnuniyeti Araştırması’nda 1. Olarak seçildiğini düşünürsek bu son derece şaşırtıcı oldu.

NatBase, sıramalarını belirlemek için, her bir markanın genel performansını inceledi. Lüks otomobiller; markanın söz edilmesi, marka bilinirliği, markaya erişim, algı durumu ve markaya yönelik olumlu duygular gibi çeşitli faktörler açısından analiz edilmiştir. Analizler ise 1 yıllık faktörlerin sonucu olarak ilgililere duyurulmuştur.

Şimdi ise sizler için derlediğimiz Netbase’in açıkladığı o sıralama.

15. Tesla

Söz Edilme: 13,335,923

Olumlu Duygu: %36

14. Jaguar

Söz Edilme: 6,091,521

Olumlu Duygu: %44

13. Aston Martin

Söz Edilme: 3,100,217

Olumlu Duygu: %50

12. Ferrari

Söz Edilme: 10,790,362

Olumlu Duygu: %56

11. Mercedes

Söz Edilme: 16,462,966

Olumlu Duygu: %58

10. BMW

Söz Edilme: 18,351,177

Olumlu Duygu: %60

9. Rolls-Royce Motor Cars

Söz Edilme: 2,703,625

Olumlu Duygu: %64

8. Cadillac

Söz Edilme: 3,294,494

Olumlu Duygu: %64

7. Porsche

Söz Edilme: 8,635,997

Olumlu Duygu: %65

6. Audi

Söz Edilme: 9,871,213

Olumlu Duygu: %66

5. Volvo

Söz Edilme: 3,733,610

Olumlu Duygu: %67

4. Alfa Romeo

Söz Edilme: 1,005,885

Olumlu Duygu: %73

3. Maserati

Söz Edilme: 1,789,999

Olumlu Duygu: %73

2. Bentley Motors

Söz Edilme: 1,040,907

Olumlu Duygu: %84

1. Land Rover

Söz Edilme: 2,557,587

Olumlu Duygu: %90