Tesla'dan Porto Riko'ya Powerwall Yardımı

Porto Rico'yu vuran Maria Kasırgası'nın yaralarının sarılması için Tesla, ülkeye yüzlerce Powerwall bataryası yolluyor.

Maria Kasırgası'nın en çok hasara yol açtığı ülkelerden birisi olan Porto Riko'da bir çok Tesla çalışanı, ülkenin fırtına sonrası ihtiyacı olan enerji ihtiyacını karşılamak için uğraşıyor. Tesla, enerji hityacının bir hayli fazla olduğu ülkeye iki yıl önce ürettiği Powerwall'ların gönderimini sürdürüyor.

Güneş enerjisinin depolanmasını sağlayan Powewall ile halkın enerji ihtiyacı karşılanmaya çalışılıyor. (Ayrıca Tesla'nın CEO'su Elon Musk da kişisel olarak Porto Riko'daki kurtarma çalışmalarına 250 bin dolarlık bir bağışta bulundu.) Hastaneler gibi kritik binaların enerjisi jenaratörler tarafından karşılandığı ülkede Powerwall'ların hayati bir öne sahip olduğu düşünülüyor.

Bu arada, Porto Riko'da, Irma Kasıgrası vurduğunda yaklaşık 1 milyon kişi evsiz kalmıştı ve Maria kasırgası zamanında zaten 60 bin kişi çok zor durumdaydı. Tesla, bu tip yardımları elinden geldiğince yapıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde yine Irma Kasırgası'nın büyük zararlara yol açtığı Florida'ya yardım eli uzatmıştı. Bölgedeki her Model S 60 ve Model X 80 araçlarının bataryalarını yükselten Tesla, araç sahiplerinin bölgeden daha kolay tahliye olmalarını sağlamıştı.

Öte yandan belirtmeden geçmeyelim Tesla'nın hala ana gelir kaynağı olan otomobil endüstrisinin en yeni ürünü Model 3'ün 2018 yılında çıkması bekleniyor.Elektrikli kamyonlar ise Ekim'de piyasaya çıkacak.