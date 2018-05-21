Tesla Bazı Yazılım Kodlarını Açık Kaynaklı Olarak Paylaştı!

Özgür yazılım topluluğunun baskılarına dayanamayan Tesla, yazılımının bazı kodlarını açık kaynaklı olarak paylaştı. Bu hamle, yazılım güvenliği ve kişiselleştirme açısından büyük bir yeniliğe neden olabilir.

Teknoloji ve iş dünyasına baktığımızda Tesla CEO’su Elon Musk’ın fazlasıyla ünlü olduğunu ve dünyanın dört bir yanından kendisine hayranlar edindiğini söyleyebiliriz. Fakat konu açık kaynak ve özgür yazılıma geldiğinde şirketin neredeyse hiç hayranı bulunmuyor. Zira şirketin kullandığı GPL lisans teknolojisi nedeni ile Tesla yazılımının herhangi bir kodunu paylaşmak için yine Tesla’ya ihtiyacınız oluyordu.

Fakat bu durum artık değişiyor. Yazılım politikasında bazı değişiklikler uygulamaya karar veren Tesla, yazılımının bazı bölümlerini açık kaynak topluluğu ile paylaşmaya başladı. Tesla’nın bu hamlesi araç yazılımı üzerinde daha fazla güvenlik araştırması yapılmasını mümkün hale getirirken, ayrıca Tesla meraklısı özgür yazılımcıların araç üzerinde daha fazla kişiselleştirme yapabilmesine olanak sağlayacak.

Açık kaynaklı yazılımları destekleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Software Freedom Conservancy, 2013 yılından bu yana Tesla’ya GPL lisans teknolojisinden vazgeçmesi için ısrar ediyordu. Kuruluş daha önce pek çok kez şirkete Model S’in BusyBox, Qt ve Linux çekirdeğine sahip olması konusunda tavsiye vermişti. Böylece Tesla Model S’in kaynak kodunun paylaşılmaması söz konusu olmayacaktı.

Tesla ilk olarak şirketin otomatik pilot sistem görüntüsü oluşturulurken kullanılan ‘buildroot’ kodunu iki farklı GitHub deposunda yayınladı. Kodlar ayrıca Nvidia Tegra tabanlı bilgi eğlence sistemi için Linux çekirdeği de içeriyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tesla, daha fazla alanda kaynak hazırlamak için çalışmaların devam ettiğini söylerken, yeni sürümlere ayak uydurmak için gerekli çabayı göstereceklerini bildirdi.