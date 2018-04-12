Tesla, tarihinin en büyük mali krizlerinden birisini yaşıyor, şirketin Model 3 üretimi sürekli aksıyor. Uzmanlar, Tesla’da hisse sahibi olanlara satış tavsiyesinde bulunuyorlar. Bir Türk mühendis ise Musk’a yönelttiği endişeli oldukça iddialı bir yanıt aldı.

Model 3 üretiminde sıkıntılar yaşayan, ölümlü bir kazanın davasıyla uğraşan Tesla’nın zor günleri devam ediyor. 2017 yılının sonunda 20.000 adet Model 3 üretim sözünü tutamayan şirket değer kaybetti. Goldman Sachs analistleri, Tesla’da hissesi olan yatırımcıları satış yapmaları konusunda uyardı. Bu konu ise bir Türk mühendisin Musk’a yönelttiği Twitter paylaşımı ile gündeme geldi.

Son 6 haftadır sipariş verdiği Model 3’ü bekleyen bir Tesla müşterisi, Musk’a Twitter üzerinden tepki gösterdi. Nedeniyse şirketin 2 hafta daha beklemesi gerektiği yönünde mesaj göndermesiydi. Müşteri, Tesla’nın müşteri hizmetleri kalitesinin çok gülünç olduğunu ve aracını 2 yıl beklemek istemediğini söyledi.

Mağdur durumda olan müşterinin bu paylaşımları sırasında araya Volga Aksoy isminde bir Türk mühendis dahil oldu. Aksoy, daha önce Electronic Arts’da oyun geliştiricisi olarak çalışan, şimdilerde Facebook’a bağlı Oculus şirketinde görevli bir mühendis. Volga Aksoy, Goldman Sachs yetkililerinin açıklamalarını içeren bir haberle şu paylaşımı yaptı:

"Tesla hissem var ama bu beni huzurlu hissettirmiyor"

“Bahislerinizi koyun”

Musk, bir süredir Model 3 üretiminden sorumlu baş mühendis olarak fabrikada yatıp kalktığını söylüyor. Kendisi ayrıca dün yaptığı bir açıklamada üretim sürecinin çok zahmetli ve stresli geçtiğini de itiraf etti.

Tesla’nın haftalık Model 3 üretimi şu anda 2020 adet ve hedef Haziran ayına kadar bu sayıyı 5000’e çıkartmak.

