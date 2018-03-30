Dünyanın en öncü otomotiv firmalarından birisi olan Tesla, zor günler geçiriyor. Son 1 ayda %25 değer kaybetmesinin üzerine, Nisan 2016’dan önce üretilen bütün Tesla Model S araçları geriye çağırıldı. Toplam 123 binden fazla araç söz konusu.

Tesla’nın bugünlere gelmesini sağlayan kilit bir otomobil olan Tesla Model S’in Nisan 2016’dan önce üretilen sedan varyasyonlarında, soğuk hava koşullarından kaynaklanan bir üretim sorunu olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine şirket, söz konusu sorunun kaynağını tespit etti ve dünya çapındaki 123.000 Tesla Model S’i geri çağırdı.

Mart 2018’de tarihinin en büyük mali krizine giren ve bir ayda %25 değer kaybeden Tesla, elektrikli sedan tipi olan Tesla Model S’in direksiyonunda kazalara neden olabilecek bir sorun keşfetti. Firmanın, geçtiğimiz haftalarda yaşanan ölümlü kaza örneklerinin artmaması için böyle bir adım attığı söyleniyor.

29 Mart tarihinde söz konusu sorunlu araçları aldığı tespit edilen müşterilere gönderilen bir e-postada, araçların hala kullanılabileceği söyleniyor. Ancak otomobillerin problemli aksamlarında değişiklik yapılması gerektiği belirtiliyor. Tesla temsilcilerinin aracı geri göndermesi beklenen müşterilerle temasa geçmesi ve süreci kolaylaştırması bekleniyor.

Sorunun, soğuk hava şartlarında sertleşen hidrolik direksiyon aksamları olduğu belirtiliyor. Bu aksamlarda, soğuk havalarda sorun oluşmaması için kalsiyum ve magnezyum kullanılıyor. Tesla, yaşanılan bölgenin iklim şartları ne olursa olsun bu sorunu çözmek için müşterilerine bir bir oluşacak ve kısa bir servis müdahalesiyle sorunu halledecek.

Kriz sürecinde olan Tesla’nın bir de iki yıl önce ürettiği modele ilişkin kronik sorunlar tespit etmesi hiç de iç açıcı değil. Böyle büyük sayılar, büyük şirketler için bile yüklü miktarlarda para kaybı anlamına geliyor. Tesla bu zor dönemi atlatabilir ve Model 3 üretimini tamamlarsa faaliyet göstermeye devam edecek. Aksi takdirde işi çok zor.

123.000 aracın geri çağırılma duyurusu, Tesla’nın zaten dibe sürüklenen hisselerine bir darbe daha indirdi.