Tesla, Dünyanın En Büyük Bataryası İnşaatını Bitirdi!

Elon Musk’ın şirketi Tesla, bir yandan elektrikli araçlarını tanıtırken, diğer yandan elektrik enerjisi yüzünden sorun yaşayan bölgelere Tesla bataryalarını inşa ediyor. Bugün bir kere daha ilke imza atan firma, dünyanın en büyük bataryasını Avustralya’ya inşa etti. Batarya, koca bir şehrin elektrik enerjisini karşılayacak.

Geçtiğimiz aylarda Avustralya’daki bir teknoloji ve yenilenebilir enerji konferansına katılan Elon Musk, konferanstaki konuşmasının ardından Avustralya’nın enerji sorunuyla baş eden bir bölgesine dünyanın en büyük bataryasını inşa edeceklerini dile getirmişti. Hatta etkinlikten hemen sonra ilgili bölgeye gidip inşaat çalışmalarını bizzat başlatmış ve 100 gün süre isteyerek Avustralya’dan ayrılmıştı. Musk sözünü tuttu ve dünyanın en büyük bataryası artık yenilenebilir enerjiyi, depolanabilir enerjiye çevirecek.

Toplamda 100 megawatt’lık dev bir enerji üssü olan batarya, test edilmeye başlandı. Düzenleme testleri, sistemin daha verimli çalışması için bazı optimizasyon ayarlarını da içerecek. 1 Aralık itibariyle faaliyete geçecek batarya, geçtiğimiz yıllarda aylarca elektriksiz kalan bir bölgedeki 30.000 eve elektrik sağlayacak.

Tesla’nın bölgedeki ortakları arasında Fransız yenilenebilir enerji şirketi Neoen Adelaide ve mühendislik şirketi Consolidated Power Projects gibi önemli şirketler de var.

Jamestown adı verilen bir kasabanın yakınlarındaki Neoen's Hornsdale Rüzgar Çiftliği'ne bağlanan batarya, rüzgar enerjisinden elde edilen elektriğin fazlasını depolayacak. Tekrar yaşanması muhtemel olan uzun süreli kesintilerde bu enerji üssünden elektrik alan evler, bataryadan enerji almaya devam edecekler. Bir nevi süspansiyon sağlayan bataryaların kardeş projesi, geçtiğimiz aylarda kasırga felaketiyle neredeyse haritadan silinen Porto Riko’ya parçalar halinde gönderildi.

Avustralya enerjisinin büyük çoğunluğunu yenilenebilir kaynaklardan elde etse de Eylül 2016’da ülkeyi ele geçiren elektrik kesintileri, Güney Avustralya’nın büyük çoğunluğunu karanlıkta bırakmıştı. An itibariyle hükümet, yenilenebilir enerji projelerini ülkeye kabul etmek için 114 milyon dolar bütçe ayırmış durumda.

Dünyanın çoğu ülkesi yenilenebilir ve depolanıp yeniden kullanılabilir enerji sistemlerine geçişi konuşuyor. Tesla ve ortaklarının Avustralya hükümetiyle kurdukları sistemler, bu konuşmalara rehberlik sağlayacak nitelikte.