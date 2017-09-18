Tesla, Model S ve X için Değiştirilebilir Pil Patenti Aldı!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, otomobillerin pillerinin kısa sürede değiştirilebilmesini sağlayan bir sistemin patentini aldı.

Telefonların çok da akıllı olmadığı dönemlerde takıp çıkarılabilen bataryalar vardı. Telefonu çok yoğun kullananlar yanlarında bir yedek batarya taşır, şarjı bittiğinde yedek pili takarak telefonu kullanmaya devam ederdi. Peki bu yöntem ‘pil’ ile çalışan elektrikli otomobillerde neden uygulanmasın ki?

Electrek’in ortaya attığı teknik çizimlere göre Tesla, araç pillerini sürekli şarj etme gereksinimini gidermek için aracın pilini 15 dakikada değiştirmeyi mümkün kılan bir sistemin patentini aldı. Eğer sistem gerçekleşirse teknik olarak araç sahiplerinin pili tam şarj etme süresi yarı yarıya azalmış olacak.

Sistem, teknisyenlerin pili değiştirmek için aracı belli bir yüksekliğe kadar kaldırması gerektiğini gösteriyor. Çizimlerde gösterilen modeller Model S ve Model X fakat Tesla’nın Model 3’e de bu sistemi getireceği düşünülüyor.

Tesla, pil değiştirme yöntemini ilk kez denemiyor. Geçtiğimiz yıl da şirket bir araç yardımı ile pilin değiştirilmesini sağlayan bir sistemin patentini almıştı. Fakat bunların araçlarda uygulanamama sebebi pratik olmayışları. Yine de modüler bir pil üzerinde çalışmalar önümüzde yıllarda çıkacak araçlar için umut vaat ediyor.