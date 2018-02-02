Otomotiv ve enerji devi Tesla, hem araba hem de evdeki elektrik ihtiyacının karşılanması için ürettiği ev tipi batarya olan Powerwall sistemini, ev ihtiyaçları satılan market zincirlerinde sergilemeye hazırlanıyor.

Elektrik enerjisinin depolanması ve kullanılması konusunda son derce yenilikçi bir bakış açısıyla hareket eden Tesla, Elon Musk’ın en ufuk açıcı girişimlerinden birisi oldu. Geçtiğimiz yılın son aylarına doğru Avustralya’da inşa edilen dünyanın en büyük batarya sisteminin ardından, Tesla markalı bir tır ve spor otomobil de görmüştük.

Firma, enerji depolama gereçleri ve teknolojileri konusunda son sürat çalışmaya devam ediyor. Normalde kendi mağazalarında satışa sunduğu ve Tesla müşterilerinin ilgilendiği bir ürün olan Powerwall, genel tüketime açılıyor. Evlerin ve arabaların elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için üretilen ev tipi batarya, ABD’nin Home Depot isimli market zincirinde satışa sunulacak.

800’den fazla mağazada satışa sunulması beklenen Powerwall sisteminin üçünü parti firmaların mağazalarında satılmaya başlanması, daha çok insanın Tesla müşterisi olmasını sağlayacak.

Güneş enerjisi ya da jeneratör gibi sistemlere ciddi birer alternatif olan Powerwall bataryaları hakkında Tesla, şu anda yöneltilen hiçbir soruya yanıt vermiyor. Açıkçası bu gelişme Tesla için oldukça şaşırtıcı bir adım, çünkü firma kendi ürünlerini kendi satış noktalarında satmaya çalışan bir politikaya sahipti. Fakat bu noktalardan yeterli sayıda insana ulaşamıyordu.

Tesla, aynı zamanda güneş paneli üreticisi SolarCity şirketini 2016 yılında satın almış ve yenilenebilir enerji hedeflerini, otomobillerin ötesine taşımak istediğinden bahsetmişti. Anlaşma sonrasında Tesla’nın ürün gamı önemli ölçüde genişlemiş oldu. Powerwall ev tipi bataryaları, SolarCity’nin güneş panelleri ile kolayca eşleşebiliyorlardı.

Tesla’nın yakın zamada piyasaya süreceği güneş enerjisi paneli işlevindeki çatı kiremitleri, şirketin yenilenebilir enerji konusunda tekel olmaya hevesli olduğunu gösteriyor.