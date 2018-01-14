Mevcut teknolojik gelişmeler ışığında, yeni nesil otomobil olarak tanımlayabileceğimiz elektrikli araçların en büyük üreticisi konumunda bulunan Tesla, Ford'la aynı kaderi paylaşabilir.

Yaklaşık olarak 110 yıl önce Ford Motor Company Amerika'da kuruldu. Model T (1908), herkes için ilk başarılı araçtı ve kurucusu Henry Ford, tarihin en büyük işadamıydı ve şüphesiz bir dahiydi. General Motors ise dağınık bir şirketti ve Ford'la arasındaki mesafe negatif yönde açılıyordu. Ancak 1920'li yıllara gelindiğinde GM'nin başkanlık görevine Alfred Sloan getirildi ve şirket, şimdiki profesyonel yönetim tarzının temelini atmış oldu. Şirket felsefesini her cüzdan için bir araç olarak geliştirdi ve bu şekilde bir pazarlama yöntemi geliştirdi. Sonrasında da hepinizin bildiği gibi büyük bir güç haline geldi. Bu dönemlerde Ford adı sosyolojiye hatta günümüz bürokratik anlayışına dahi sirayet eden T Model'i üretmeye devam ediordu. (Bu arada T Model İlk seri üretim bandı olması sebebiyle oldukça önemlidir.)

GM Başkanı Sloan'ın fikirleri ve yaptıkları savaş sonrası artan Amerikan tüketici kültürünün gelişi ile mükemmel bir uyum içindeydi. Ford bu anlamda piyasadan silinmedi ancak GM'nin tepe noktasını görmesi sebebiyle 2. sıraya yerleşti. Bu dönemler renkli otombillerin ortaya çıktığı dönemdi. Ancak serbest piyasa koşulları Amerika'da büyük bir rekabeti ortaya çıkardı. GM'de bu rekabetten daha büyük bir tekel olarak çıkamayınca birçok kişinin nefretini sunmasına zemin yaratmış oldu. Bunun üzerine yıllar sonra 2009 yılında GM, büyük bir iflasa sürüklendi ve ABD ve Kanada hükümetlerinin yardımıyla bu iflastan çıkabildi. Şirket o zamana kadar yaklaşık 250 bin çalışanıyla Dünyanın en büyük otomotiv üreticisiydi.

İlginç olan ise GM Chapter 11'e girerken ( Amerikan iflas yasasına göre iflas etmek istemeyen şirket bu bölümle anılır) Tesla zorlukla kendi iflasından kaçıyordu. Birkaç yıl sonra Tesla, Ford'un Model T'sini hatırlatırcasına Model S'i piyasaya sürdü. Tesla'nın hisse senedi% 1,000'in üzerinde iken, GM'in fiyatı% 34 arttı. Tesla o günden bu zamana oldukça büyüdü ve kimilerine göre ABD otomotiv pazarının %65'ini kontrol altına alabilir. Ancak bunun gerçek dışı olduğunu söylemek zor değil. Zira piyasanın en büyüğü konumunda olan GM %20'lik bir paya sahip bulunuyor. Bu açıklamalarının Tesla seviciliğinden kaynaklandığı aşikar gibi duruyor.

Tesla henüz anlamlı bir rekabetle karşı karşıya kalmadı, çünkü kimse parayı elektrikli araçlara -küresel pazarın sadece% 1'ini oluştururken- yatırmak istemedi. Ancak Tesla büyüdükçe - 2017'de 100.000 araç teslim etti - geleneksel otomobil üreticileri onun aldığı risklerin üzerine oynadı.

Henry Ford'da ilk Model T'yi üretirken büyük bir risk almıştı. Ancak o insanların daha hızlı ve daha konforlu bir "at" istediğinin farkındaydı. Ford büyük riskler aldı; o dönem işçilere ödenen en yüksek ücret Ford'un fabrikasındaydı. Ford'un işçileri o dönemin şartlarında araba dahi alacak kadar para kazanabiliyordu. Ancak bu risklerin üzerine GM bastı ve 40 yıl içerisinde sektörün en önde geleni oldu.

Şimdi GM CEO'su Mary Barra - şirketin Sloan'dan beri sahip olduğu en etkileyici lider - Tesla'yı 21. yüzyılın Ford'una çevirmeye hazırlanıyor. Yine, Tesla bu senaryoya göre tıpkı Ford'un 1950'lerde yok olmadığı gibi ortadan kaybolmayacak ancak bugünkü pirestijini kaybetme ihtimalini de yanında bulunduracak.