Tesla, Güvenlik Kodunu Otomobil Üreticileriyle Paylaşacak

Tesla, güvenlik sisteminin kaynak kodunu diğer firmalarla paylaşma karar aldı. Gelecekte otonom arabalar için büyük önem taşıyacak kod, firmalar için temel bir güvenlik standardına dönüşebilir.

Otomotiv şirketi Tesla, diğer otomobil üreticileri için kaynak kodunu yayınlayacağının işaretini verdi. Artık gizli olmayacak kaynak kodu sayesinde diğer otomobil üreticileri, kendi makinelerine araç güvenlik yazılımı aktarabilecek. Şirketin CEO’su Elon Musk, gelecekte kendi kendini sürecek otomobillerin güvenliği için oldukça önemli bir karar olduğunu belirtti.

Kazaları büyük ölçüde önlemeye yönelik, sürücüsüz direksiyon kontrolüne dayalı yazılımın ne zaman diğer firmalarla paylaşılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Tesla’nın bu yeni kararı tabii ki sadece insan güvenliğini düşündüğü için yaptığı bir iyilikten ibaret değil. Eğer rakip firmalar Tesla’nın bu yaklaşımını benimserse, Tesla’nın güvenlik yazılımı, araba güvenliği için gayri resmi bir standarta dönüşebilir.

Tesla’nın kaynak kodu, araç hareket ettiğinde araç güvenliğini destekleyecek bir bağlantı sağlayacak. Koddan yararlanacak firmalara sıfırdan, etkili bir güvenlik yazılımı geliştirme zahmetinden kurtarmış olacak.