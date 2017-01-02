Tesla, Hakkında Yapılan En Garip Kaza Suçlamasıyla Karşı Karşıya

Tesla, hakkında açılan garip dava hakkında çok sert açıklamalarda bulundu. Amerikalı şirket, aleyhlerinde yapılan suçlamaların absürt olduğunu ifade ederken, Güney Koreli Ji Chang Son için çarpıcı ifadeler kullandı.

Tesla, tarihin en garip davalarından biri ile karşı karşıya... Güney Koreli ünlü şarkıcı ve oyuncu Ji Chang Son, Tesla Model X aracının park edildikten sonra çalışıp, evinin duvarlarını deldiğini iddia etti. Hatta Ji Chang Son şu ifadeleri kullandı:

"Evimin ahşap yerine beton olsaydı hayatımı kaybetmiştim. Tesla Model X, oturma odama dalarak hem beni, hem de oğlumu yaraladı."

Tesla sözcüsü ise bu iddiaları gülünç bulduğunu ifade etti. Sözcü, "Amaç, Tesla'nın imajına Güney Koreli ünlü bir ismi kullanarak zarar vermek ve bazı şeylerin (diğer otomobil firmalarını ima ettiğini varsayıyoruz) önünü açmak. Bilir kişi raporları, araçta kusur bulunmadığını vurguluyor. Biz şirket olarak delillere ve hukuki mercilere inanırız, anlamsız ultimatomları kayda değer bulmayız." ifadelerini kullandı.

Ji Chang Son, 1990 sonunda ve 2000 yıllarının başında dizi ve sinema oyunculuğunun yanı sıra; bestecilik ve şarkıcılıkla da ün kazandı. Ji Chang Son, kendini şöyle savunuyor:

"Şirket, beni ünüm dolayısıyla, tehditlerde bulunarak haksız para kazanmakla itham ediyor. Daha önce de söylediğim gibi, duvarlarım yeterince sağlam olmasa hem oğlum, hem de ben hayatlarımızı kaybetmiştik."

Model X, otomatik pilot konseptinin öncülerinden. Şirket yetkillerine göre, aracın gaz pedalına kullanıcı tarafından yüzde yüz basınç uygulanmış. Kimin haklı olduğunu ise zaman gösterecek.