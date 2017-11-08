Tesla Model S, Hollanda gaz tedarikçisi Holthausen Group'un yaptığı çalışmalarla elektriğin yanında hidrojenle de çalışmaya başladı. Araç bu sayede, normal halinden iki kat fazla mesafe kat ediyor.

Elektrikli araçlar her geçen yıl biraz daha yaygınlaşıyor. Patronu şu anda Türkiye’de olan Tesla’nın Model S araçları, bu piyasada en ünlü araç konumunda yer alıyorlar. En ucuz modeli 75D ile 416 km menzil, 100D ile 539 km menzil ve P100D ile 506 km menzil imkanı sunan Model S, bu uzunluklarla sahiplerini memnun ediyor.

Aracın kullanıldığı Amerika gibi ülkelerde, benzin istasyonlarına şarj istasyonları eklendiği için bu menzil bir araç için fazlasıyla yeterli oluyor. Benzin istasyonları her yerde olsa da, araçların daha uzun menzillere sahip olması güzel olmaz mıydı? Bunun için daha fazla batarya alanı ayırabiliriz ya da bir kısım hidrojenle bu menzili iki katına çıkartabiliriz.

The Drive tarafından yayınlanan rapora göre Hollanda’da bir gaz tedarikçisi olan Holthausen Group, Tesla’nın Model S aracına özel bir hidrojen güç kaynağı eklemeyi başardı. Şirket, Tesla araçlarının hidrojenle çalışmasını sağlayan ilk üretici. Şirketin bu proje için bir ismi de var: Hesla Projesi.

Tesla’nın bu süreçten bir haberi yok. İkinci el bir Model S satın alınarak yapılan testlerde, Holthausen Group mühendisi Max Holthausen, aracın sistemini “büyük bir labirent” olarak adlandırdı. Motorun hidrojeni bir yakıt kaynağı olarak kabul etmesi için çok uğraştıklarını belirten Holthausen, projenin zor olduğunu, ancak sonunda başarıya ulaştıklarını belirtti.

Bu sayede aracın menzilini iki katına çıkarmayı başaran gaz şirketi, Tesla Model S aracını full şarj ve hidrojenle birlikte 1000 km’lik yol almasını sağladı.

Hidrojen Geleceğimiz mi?

Geleceğin sürekli elektrik olduğundan bahsediyor olsak da, hidrojenin gerçek geleceğimiz olduğu düşünülüyor. Tahminlere göre evrenin %70’i hidrojen atomundan oluşuyor. Haliyle, dünyada ve evrende en rahat bulabileceğimiz enerji hidrojen. Aşırı yanıcı bir gaz olması, enerjiyi kontrol edebildiğimizde yakıt olarak kullanabileceğimizi gösteriyor.

Yeni hidrojen teknolojisi, Honda, Toyota gibi firmalarda nadir de olsa kullanılıyor. Gelecekte elektrikle birlikte hidrojenin de yer aldığı araçlar görebiliriz. Holthausen’in Tesla veya başka şirketlerle bu teknolojiyi paylaşarak araçların menzilini artıracağını düşünüyorum. Peki, sizce bunun dünya açısından nasıl etkileri olur? Yorumlarınızı bekliyorum.