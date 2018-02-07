Tesla Hisseleri Kazanç Bildirimi Öncesinde Coştu

Bir kaç saat içerisinde açıklanacak olan Tesla kazanç bildirimi raporu öncesinde borsada güne hızlı başlayan Tesla, sabah saatlerinde %3 oranında artış kaydetti.

Elon Musk'ın SpaceX'i Salı gecesi Tesla Roadster arabasını Falcon Heavy roketi üzerinde başarılı şekilde uzaya gönderdikten sonra Çarşamba günkü Tesla hisseleri sabah saatlerinde %3'lük bir artış yaşadı.

Çarşamba günü borsa kapanışından sonra dördüncü çeyrek kazanç bildirimini açıklayacak firma. Bloomberg'in verilerine göre Wall Street analistleri, Tesla'nın 3.28 milyar dolar kazançta, hise başına 3.16$'lık bir kayıp düzenlemesine gideceğini düşünüyorlar.

Geçtiğimiz ay analistlerin tahminlerinin ancak yarısı kadar araba çıkarabilen Tesla, üretim tarihlerini tutturamamıştı. Buna rağmen hisse değeri tırmanmaya devam ediyor. CNBC Ocak ayında yaptığı bir haberde batarya montajından kaynaklanan bir sorun nedeniyle Tesla'nın Model 3 sedan üretiminin daha da ertelenebileceğini belirtmişti. Fakat firma, bu haberleri yalanlamıştı.

Analist Romit Shah müşterilere yaptığı açıklamada "Model 3 üretimi, 2018 yılında TSLA hisselerinin en önemli lokomotif gücü olacak" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Tesla ile ilgili uzun vadedeki olumlu görüşümüzü koruyoruz. Satın alma oranımızı tekrarlayor ve hedef fiyatın 500$ olduğunu belirtiyoruz."

Wall Street'in Tesla ile ilgili fiyat hedefleri geniş anlamda değişkenlik gösteriyor. Fakat bu değerin 314$ olacağı yönünde ortak görüş bulunuyor. Bu miktar, Çarşamba sabahı borsada görülen işlem değerinin %9 üzerinde.

Robinhood adlı borsa uygulaması kullanan, büyük çoğunluğu y kuşağı kullanıcılardan oluşan yatırımcılar, Tesla konusunda Nomura'dan daha çok piyasayı düşürme eğilimi içerisindeler.

Veri bilimcisi Dr. Sahill Poddar yaptığı bir açıklamada "Yatırımcılar, satın aldıklarından %30 fazla TSLA satarak kazanç sağlıyorlar. Borsada yaşanan son düşüş bu durumu etkilemiş olabilir zira bir çoğu borsada kazanç rezervi yapıyor. Bu rakamlar, son kazanç bildirimlerinin %20 üzerinde" dedi.