Tesla ile Otomobil Sektörünün Büyük Firmalarının Farkları

Bazıları tarafından bir teknoloji şirketi olarak görülen Tesla, ana ürünü otomobil olduğu için otomobil sektöründe aktif olarak yer alıyor. Fakat sektördeki diğer şirketler karlarına kar katarken, Tesla için durum iyi gitmiyor.

Tesla'nın geleceği konusunda pek çok görüş bulunuyor. Bir kesim şirketin geleceği hakkında iyimserken, bir kesimse şirket için iflasın kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Hatta iflasın gelecek yıl içerisinde gerçekleşeceğini düşünenler de var.

Ana odağı otomobil üretimi olan Tesla, diğer otomobil şirketlerinin aksine, bir teknoloji şirketi gibi değerlendiriliyor. Şirketin en büyük destekçileriyse sosyal medya, kripto para birimleri ve fintech gibi görece yeni yeni ortaya çıkan sektörlerin meraklılarından oluşuyor.

Diğer yandaysa General Motors, Ford, Fiat ve Ferrari gibi geleneksel otomobil şirketleri bulunuyor. Bu şirketler her sene kar etmeye devam ederken, Tesla giderek daha fazla zarar açıklıyor.

Örneğin Tesla, 2010'dan beri bir kere bile yıllık kar açıklayamazken; GM aynı süreçte 70 milyar dolar kar elde etmiş durumda. Peki Tesla'yı tüm bu şirketlerden farklı kılan ne? Gelin tüm bu şirketlerle aralarındaki farklara bakalım:

Tesla ve GM

Tesla ile GM arasındaki farkları, üç maddeye indirgeyebiliriz.

1. Liderlik: GM'in CEO'su Mary Barra, sektördeki en başarılı isimlerden biri. Hatta kendisine GM'in gelmiş geçmiş en başarılı CEO'su demek bile mümkün.

2. Üretim Ölçeği: Tesla geçen yıl 100 bin araç satmışken, GM ise 10 milyon araç sattı. Tesla'nın haftada 5000 adet hedefli Model 3 üretim faaliyetleri, Kaliforniya'daki tek fabrikalarında gerçekleştirmek için zor bir hedef. GM ise büyük üretim ölçeğiyle, Tesla'nın yıllık üretim sayısına çok daha kısa sürede ulaşabiliyor.

3. Hız: Tesla'yı çoğu kişi hızlı bir şirket olarak görürken, aslında üretim açısından hayli yavaşlar. Sadece sayı olarak değil, yeni araç modelleri üretmekte de yavaş kaldıkları görülüyor. 2017 ortasında başlaan Model 3 üretimleri, yıl sonuna kadar sadece birkaç bin aracın üretilmesiyle noktalanarak hayal kırıklığı yaratmıştı. GM ise aynı yıl içinde araçlarının tanıtımını yapıp, üretimini tamamlayabiliyor.

Tesla ve Ford

Yönetimde yaşanan sarsılmalar ve neticesinde Jim Hackett'ın, Mark Fields yerine CEO olarak göreve geçmesinin ardından tüm şirket, daha vizyoner bir hale gelmiş durumda. Ayrıca kendileri hala ABD'nin en çok satan aracı olan F-150'yi üretiyorlar. Yılda 1 milyona yakın bir satış rakamı olan bu araç, fiyat açısından Tesla'nın lüks araçlarından ucuz olmasına rağmen, devasa bir kar yaratıyor.

F-150'nin bu açıdan, zaman zaman satış rakamlarında düşüşler olsa da, son derece güçlü bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Ford'un adeta dayanağı olarak kalmaya devam edecek gibi duruyor. Tesla'nın ise böyle bir ürünü yok. Lüks segmentinde satışları doyum noktasına ulaşan şirket, şimdi yüzbinlerce elektrikli sedan satmak zorunda ki bu da pek mümkün görünmüyor.

Tesla ve FCA

FCA'in CEO'su Sergio Marchionne, muhasebe konusunda sektörün en iyilerinden biri. İflasın ardından şirketi satın alan Marchionne, Jeep markasını yüksek kar eden bir hale getirmeye odaklanmıştı. Yürüttüğü hedeflerde başarılı olan ve şirketin borçlarını ödeyecek miktarda kar sağlayan ünlü CEO, şirketin hisselerinin de son iki yılda Tesla hisselerine kıyasla iki kat daha fazla değerlenmesini sağladı. Yani düzen ve tertip açısından FCA, çok daha kararlı ve istikrarlı büyüyen bir şirket konumunda.

Tesla ve Ferrari

Tesla gibi Ferrari de, bir hikaye üzerinde yükselen bir şirket. Ferrari'nin hikayesi ise yarışlar. Her ne kadar 1900'lerin ortasından beri pek çok yol arabası da satmış olsalar da, temelinde Ferrari'nin olayı, Formula 1 yarışları kazanmak. Bu nedenle şirketin merkezinde her zaman F1 yarış arabaları yer aldı. O olmadan, pahalı normal arabaların da pek bir piyasa değeri yok.

Tesla ise tıpkı Ferrari gibi, katalogunu küçük tuttu. Vizyon olaraksa amaç yarış kazanmak değil; insanlığı fosil yakıt çağından çıkarmak ve iklim değişikliğini engellemek. Fakat mantıklı olarak, Ferrari gibi bir yapıya sahip değiller. Onun yerine tıpkı GM veya Toyota gibi, devasa ölçeklerde üretim yapma amacındalar. Şu ana kadar lükslük açısından Ferrari ile yarışıyorlar, ekstra olarak daha fazla miktarda araç üretiyorlar. Fark ise çok daha ucuz araçlar üretmeleri.

Musk'ın hedefi yarı Ferrari, yarı GM olmak; ancak bunu başarmak imkansız gibi.

Özetle, ABD'de otomobil pazarı patlama yaşasa da, Tesla milyarlarca dolar kaybetmeyi başardı. Bu düşüşün tersine döneceğini söyleseler de, veriler hep yanlışlıyor. Eğer büyüyen pazarda bile kar edememeye devam edeceklerse, pazar büyümesi durduğunda iflasın eşiğine gelmeleri işten bile değil...