Tesla Karlı Yoldaki Performansı İle Bir Kez Daha Kalpleri Kazandı

Kuzey ABD'deki son kar fırtınalarıyla birlikte bazı Tesla sahipleri ilk defa karlı yollarda Otomatik Pilot (Autopilot) tecrübesini yaşadılar.

Son dönemlerin popüler otomobili Tesla, yine adını otomatik pilat sistemi ile gündeme getirmeyi başardı. Kar'dan dolayı yoldaki şeritlerin kaybolduğu Kuzey Amerika'da bir Tesla sahibi, otomobili OTONOM sürüş moduna getirdi. Bir Model S sahibi tarafından paylaşılan yeni bir video, Autosteer'in yoldaki şeritleri tespit ettiğini ve önünde referans alabileceği bir araç bulunmamasına rağmen otomobili yolda tuttuğunu gösteriyor.

Gösterge panelinde Otomatik Pilot'un kaldırım kenarlarını bir şerit göstergesi olarak algıladığı ancak buna rağmen "Kontrolü Al" uyarısı vermediği görülüyor. Öte yandan Tesla'nın birinci nesil Autopilot'unun, ikinci nesil Autopilot'ta yer alan trifokral ön kameraya veya 'Tesla Vision' görüntü işleme sistemine sahip olmadan bunu nasıl yapabileceği konusunda bazı bilinmeyenler mevcut.

Otomatik Pilot'un şeritlerin silindiği veya kaybolduğu yollarda kullanılması önerilmiyor. Bu ancak ikinci nesil Otopilot, 4. ve 5. seviye otonomiye ulaşmaya hazır olduğunda mümkün olabilecek.