Tesla Kasırgadan Önce Araçlarının Yol Süresini Arttırdı!

Tesla Irma Kasırgasından önce bölgedeki kendi araçlarına batarya güncellemesi yaptı. Bu sayede Tesla, Floridadaki araçların bataryalarının bir süreliğine daha uzun gitmesini sağlayacak.

Tesla Irma kasırgası sırasında kendi müşterilerinin acil durumlara karşı ekstra batarya süresi için Florida'daki müşterilerine bir güncelleme gönderdi. Bu güncellemeyle birlikte normal 60 kWh'lık bataryaya sahip araçlar 75 kWh güce yükseltildi. Hem de sadece basit bir güncelleme sayesinde. Peki hiç bir doğrudan işlem yapılmadan araçların batarya kapasiteleri nasıl güncellendi?

Aslında olay şu; Tesla'nın Florida'da yaygın olarak kullanılan Model S ve Model X arabaları var. İki modelinde hem 75 kWh'lık hem de 60 kWh'lık seçenekleri bulunuyor. Fiyat olarak daha ucuz olan 60 kWh'lık arabalarda ise garip olan zaten 75 kWh'lık bataryayı kullanması. Yani Tesla daha düşük özellikli sattığı modele üst modelle aynı donanımı koyuyor ancak özelliklerini yazılım aracılığıyla düşürüyor.

Bu yazılımsal müdahale sayesinde de aracını 60 kWh'lık ucuz modelde alanlar daha sonra arabalarını para karşılığı tabiri caizse " güncelleyebiliyorlar". Ya da bu tip acil durumlar olduğunda Tesla merkezden güncelleme yaparak müşterilerine böyle bedava opsiyonlarda sunabiliyor. Güncellenebilen arabalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tip bilgilerden dolayı Tesla arabaları hacklemeye çalışan olur mu?