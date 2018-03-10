Tesla Model 3: Asfalta Bir Aşk Mektubu Gibi!

Tesla Model 3, üstün teknolojik özellikleri ve uygun fiyatıyla gönülleri fethediyor. Tesla Model 3 neden bu kadar seviliyor? Onu farklı kılan ne?

Zorlu bir üretim sürecinden geçen Tesla Model 3, diğer Tesla modellerinden daha erişilebilir olmasıyla öne çıkıyor. Tesla Model 3'ün üretim sıkıntılarını aştığı anda, çok ciddi satış rakamlarına ulaşacağı da kaçınılmaz bir gerçek. 500.000'den fazla ön sipariş alan Model 3, 44.000 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Oto-pilot ve uzatılmış menzil gibi paketlerle fiyatı 57.500 dolara kadar ulaşan Model 3, yenilikçiliğiyle dikkat çekiyor.

Tesla Model 3 Neden Bu Kadar Seviliyor?

Öncelikle, Model S ve Model X'in yarı fiyatına sahip olması en büyük etken. Tabii bunun dışında, Tesla neden seviliyor diye soracak olursanız, en başta getirdiği teknolojik yenilikleri sayabiliriz. Gelişmiş otonom sürüş (henüz tam otonom olmasa da, alanının en iyisi), aracın her şeyini tek bir ekrandan kontrol edebilme imkanı ve tabii %100 elektrikli olması bunlardan bazıları.

İnsanlığı benzin derdinden kurtaracak olan elektrikli araçların öncüsü Tesla, 'Supercharger' şarj istasyonlarıyla çok hızlı şarj imkanı sunuyor. Bu sayede yolda mola verdiğinizde, yarım saatlik bir şarj bile çok iyi sonuçlar veriyor. Elektrikli araçların en büyük problemi olan uzun şarj süreleri sorunu bu şekilde çözülmüş oluyor. Ülkemizde de 'Supercharger' istasyonlarını kurmaya başlayan Tesla, 2019 yılından itibaren Model 3 araçlarını Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor.

Model 3'ü ve Tesla'yı Farklı Kılan Ne?

Elektrik motorlarını ustaca kullanan Tesla, tüm torku bir anda lastiklere vererek çok seri hızlanabiliyor. Tesla Model S'in 0-100 değeri 2.5 ile 4.2 saniye arasında değişirken, yarı fiyatlı Model 3'te bu değerler 5.1 ile 5.6 saniye arasına çıkıyor. Bu, günümüzde benzer fiyatlı birçok araçtan çok daha iyi bir değer.

Bunun dışında, Tesla araçlarının bahsetmek istediğimiz bir diğer özelliği ise, rejeneratif fren sistemi. Adından da anlaşılacağı üzere Tesla araçları, gazdan ayağınızı kaldırdığınızda otomatik olarak yavaşlıyor ve frene basmadan durma imkanı sağlıyor. Kullanım alışkanlıklarınıza göre seviyesi ayarlanabilen bu özellik, bataryanızı tekrar şarj etmeye yarıyor! Bu özellik elektrikli araçların birçoğunda bulunsa da, en verimli Tesla modellerinde çalışıyor.

Model 3'ün bir başka ilginçliği ise, gösterge panelini tamamen kaldırarak her şeyi tek bir ekrandan gösteriyor olması. Alışık olduğumuz hız göstergesi ve benzeri şeyler artık yok. Orta paneldeki 15 inçlik ekran ile aracın her türlü ayarını kontrol ederken, hız ve kalan şarj gibi detayları da aynı ekrandan görüntülüyorsunuz.

Alışık olmadığımız için garip gelen bu özellik, kullanışlılık açısından tartışmalı da olsa sadeliğiyle dikkat çekiyor. Dokunmatik ekran duyarlılığı üst seviyede olan bu ekran, her şeyi içinde barındırdığından dolayı kullanım karmaşası yaratabiliyor. Özellikle, sürüş esnasında aradığınızı bulmaya çalışırken dikkatinizi dağıtabilir.

Uygun fiyatıyla gönülleri fetheden Tesla Model 3'ün, 2019 yılında üretim sıkıntılarının aşılacağı bekleniyor. Aynı şekilde 2019 itibariyle ülkemizde de satışına başlanması beklenen Model 3, elektrikli araçlara daha az ÖTV uygulanması sebebiyle güzel bir fiyattan ülkemize giriş yapabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bütçenize uygun bir fiyattan satışa çıktığı takdirde Tesla Model 3 satın alır mıydınız?