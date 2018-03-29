Bloomberg tarafından yazılan bir habere göre, Tesla baş mühendisi Doug Field, personellerine günde 300 adet, Model 3 araç üretimini aşmanın onlar için 'inanılmaz bir zafer' olacağını söyledi. Field, çalışanları etrafında toplayarak şunları söyledi:
"Hadi onları bizim aleyhimize bahis oynadıkları için pişman edelim! Birçok nefret dolu insanın bizim hakkımızda ne kadar yanıldıklarını onlara göstereceksiniz!"
Bununla birlikte Tesla ayrıca, Model S ve Model X üretimini Cuma günü durdurmaya karar verdi. Ancak bu durum, Tesla'nın Model 3'ün üretimini hiçbir şekilde etkilemeyecek. Nitekim Tesla, Model S ve Model X'in üretim hedeflerini çoktan geride bırakmış durumda. Buna karşın Tesla Model 3'ün siparişlere karşılık veremeyeceği düşüncesine inat; şirket üretim hedeflerini tutturmak için var gücüyle çalışıyor.
Son birkaç gün boyunca, bir takım analistler Tesla'nın bu çeyrekte Model 3 üretim hedeflerine erişebilmesi konusundaki endişelerini ve şüphelerini dile getirdiler. Tesla ise bu olaylara, yorum yapmaya gerek duymadı.