Bloomberg, son zamanlarda elektirikli araçlarla devrim yapan otomobil firması Tesla hakkında, şirket içinden bazı söylentileri haberleştirdi.

Bloomberg tarafından yazılan bir habere göre, Tesla baş mühendisi Doug Field, personellerine günde 300 adet, Model 3 araç üretimini aşmanın onlar için 'inanılmaz bir zafer' olacağını söyledi. Field, çalışanları etrafında toplayarak şunları söyledi:

"Hadi onları bizim aleyhimize bahis oynadıkları için pişman edelim! Birçok nefret dolu insanın bizim hakkımızda ne kadar yanıldıklarını onlara göstereceksiniz!"

Bununla birlikte Tesla ayrıca, Model S ve Model X üretimini Cuma günü durdurmaya karar verdi. Ancak bu durum, Tesla'nın Model 3'ün üretimini hiçbir şekilde etkilemeyecek. Nitekim Tesla, Model S ve Model X'in üretim hedeflerini çoktan geride bırakmış durumda. Buna karşın Tesla Model 3'ün siparişlere karşılık veremeyeceği düşüncesine inat; şirket üretim hedeflerini tutturmak için var gücüyle çalışıyor.

Son birkaç gün boyunca, bir takım analistler Tesla'nın bu çeyrekte Model 3 üretim hedeflerine erişebilmesi konusundaki endişelerini ve şüphelerini dile getirdiler. Tesla ise bu olaylara, yorum yapmaya gerek duymadı.