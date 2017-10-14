Tesla, Model 3 Fabrikasında 700 Kişiyi İşten Çıkardı!

Model-3'ün üretim sürecine olabildiğince hızlı bir şekilde devam eden teknoloji devi Tesla, yüzlerce kişiyi işten çıkardı. Şirket geçtiğimiz yıl da işten çıkarmalar yapmış ve tepkilere maruz kalmıştı.

The Mercury News'de yer alan habere göre 33 bin çalışanı olan Tesla, dün aldığı bir kararla 400 ile 700 arasında çalışanını işten çıkardı. Şirketten tam olarak kaç kişinin çıkarıldığıyla ilgili bir açıklama gelmezken işten çıkarmaların performans değerlendirmesi sebebiyle olduğu ve yeni çalışanlarla yola devam edileceği belirtildi. Ayrıca işten çıkarılan işçilerinin çoğunun sendikalı olduğu ve kendilerini hedef alınmış olarak düşündükleri söylendi. Ancak şirket sendikal faaliyetlerin işten çıkarılmalara etki ettiğini reddetti.

Geçtiğimiz yıl da aynı durumun yaşandığı Tesla'da işten çıkarılmalar yaşanmış ve bunun sebebi üçüncü çeyekte sadece 256 adet Model 3'ün üretilmesi gösterilmişti. Bu sezon 100 bin civarında Model 3 üretimi hedefleyen Tesla, yine işten çıkarılmala olaylarının olması ve yüksek çalışma saatleri iddialarının yaygınlaşması üzerine bir açıklama yayınlamak zorunda kaldı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Tesla, diğer tüm şirketlerde olduğu gibi, bir çalışanın ya da yöneticinin performans döneminde elde edilen sonuçlarla bir yıllık performans değerlendirmesi yapar. Böylelikle, hem yapıcı geribildirimler alınır hem de en fazla performans gösteren kişilere ek haklar ve promosyonlar verilmesini sağlar. Bu durum, herhangi bir şirkette olduğu gibi, özellikle de 33 binin üzerinde çalışanın olduğu Tesla'da işten ayrılmalara da neden olabilir. Tesla, büyümeye ve dünyadaki yeni çalışanlara yoluna devam ediyor." denildi. Peki siz ne düşünüyorsunuz, Tesla'nın yaptığı doğru bir hareket mi?